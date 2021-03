Atual campeão, Corinthians feminino estreia na Libertadores nesta sexta

O time feminino do Corinthians inicia a Copa Libertadores da América nesta sexta-feira, contra o El Nacional, do Equador. A partida será realizada às 17h e terá transmissão do Facebook. A competição é disputada na Argentina, com final marcada para o dia 21 de março.

O Corinthians é o atual campeão do torneio e chega como um dos favoritos. O título foi conquistado em 2019 - no ano passado, a Libertadores foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

O elenco chegou à Argentina com um dia de atraso. Isso porque na terça-feira, por causa de um decreto do governo argentino que restringe a entrada de brasileiros no país, a delegação não pôde embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Após as tratativas, o Corinthians viajou na quarta-feira.

Em solo argentino, o Corinthians treinou e participou do "media day" promovido pela organização. Todos os 16 times da Libertadores passaram por sessão especial de fotos, algo até então inédito no torneio.

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de El Nacional, Deportivo Cali (Colômbia) e Universitario (Peru). Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.

Após conquistar o Brasileiro e o Paulista em 2020, o Corinthians buscará seu terceiro título da Libertadores feminina. Além de 2019, o clube foi campeão em 2017, quando ainda tinha parceria com o Audax no futebol feminino.