Atuação contra o PSG faz Endrick ganhar espaço na Espanha: 'Ativou o modo fera', diz jornal

Destaque na vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain no final de semana, em jogo válido pelo Campeonato Francês, e coroado com um gol no triunfo de 2 a 1 sobre o rival parisiense, o jovem centroavante Endrick teve a sua atuação exaltada na Espanha.

O diário Marca dedicou uma de suas manchetes à performance do jogador no confronto e estampou a manchete "Endrick ativa o modo fera" para falar de sua trajetória de sucesso desde que trocou a reserva do Real Madri pelo futebol francês.

Em alta com a torcida e em busca de uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para reforçar o ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo, o goleador teve a sua atuação retratada pelo periódico. "Um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas. Quem está perto dele resumiu assim: 'essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado'".

A maturidade do atacante, que chegou a ser barrado pelo técnico Paulo Fonseca, também foi observada na reportagem mostrando um atleta mais solidário e atento às orientações de seu treinador que elogiou o empenho do artilheiro brasileiro após a partida.

"Ele foi decisivo, mas estou ainda mais feliz com a forma como trabalhou defensivamente para a equipe", disse Fonseca ao comentar a movimentação de Endrick sem a bola, atuando em benefício da equipe.

O seu desempenho não vem deixando boa impressão somente em Ancelotti, mas também na comissão técnica do Real Madrid. Com sete bolas na rede e sete assistências, ele já contabiliza 14 participações em gols. O seu empréstimo, segundo o Marca, termina em 30 de junho e o plano do Real Madrid é contar novamente com o jogador.