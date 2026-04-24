Atuação contra o PSG faz Endrick ganhar espaço na Espanha: 'Ativou o modo fera', diz jornal A maturidade do atacante, que chegou a ser barrado pelo técnico Paulo Fonseca, também foi observada Estadão Conteúdo 24.04.26 13h22 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) Destaque na vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain no final de semana, em jogo válido pelo Campeonato Francês, e coroado com um gol no triunfo de 2 a 1 sobre o rival parisiense, o jovem centroavante Endrick teve a sua atuação exaltada na Espanha. O diário Marca dedicou uma de suas manchetes à performance do jogador no confronto e estampou a manchete "Endrick ativa o modo fera" para falar de sua trajetória de sucesso desde que trocou a reserva do Real Madri pelo futebol francês. Em alta com a torcida e em busca de uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para reforçar o ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo, o goleador teve a sua atuação retratada pelo periódico. "Um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas. Quem está perto dele resumiu assim: 'essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado'". A maturidade do atacante, que chegou a ser barrado pelo técnico Paulo Fonseca, também foi observada na reportagem mostrando um atleta mais solidário e atento às orientações de seu treinador que elogiou o empenho do artilheiro brasileiro após a partida. "Ele foi decisivo, mas estou ainda mais feliz com a forma como trabalhou defensivamente para a equipe", disse Fonseca ao comentar a movimentação de Endrick sem a bola, atuando em benefício da equipe. O seu desempenho não vem deixando boa impressão somente em Ancelotti, mas também na comissão técnica do Real Madrid. Com sete bolas na rede e sete assistências, ele já contabiliza 14 participações em gols. O seu empréstimo, segundo o Marca, termina em 30 de junho e o plano do Real Madrid é contar novamente com o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick atuação modo fera COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00