Atlético-MG supera o jovem time do Palmeiras e termina na terceira posição do Campeonato Brasileiro

Em um jogo movimentado, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Jair e Sasha, garantindo o time mineiro na terceira posição, com 68 pontos, o que aumentará sua premiação no Brasileirão, que se encerrou nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, no duelo do Mineirão. A partida teve uma atuação digna dos meninos palmeirenses, que encararam o Galo de frente, mas a maior experiência e qualidade do alvinegro prevaleceu na partida. O time paulista terminou o campeonato na sétima posição, com 58 pontos. Os olhos do alviverde agora se voltam para a Copa do Brasil, que será decidida a partir de domingo, 28, com a decisão diante do Grêmio. Para o Galo, é hora de pensar em sua equipe, conseguir um novo técnico e brigar pelos torneios que irá disputar este ano. Palmeiras mais agudo e Galo “assustado” com os jovens do Verdão​Com uma equipe totalmente alternativa, o Palmeiras deu mais trabalho ao Galo do que se imaginava. O Verdão ficou mais tempo com a bola e teve as chances mais claras de gol. O time mineiro não conseguia se impor, mesmo tendo na formação inicial jogadores mais tarimbados. Tardelli no último duelo do alvinegro​Com o contrato vencendo no próximo domingo, 28 de fevereiro, Diego Tardelli começou jogando, deu boa mobilidade ao ataque, mas ainda demonstra estar fora de ritmo. Porém, ele poderia ter sido mais útil se tivesse sido aproveitado em jogos anteriores, quando o alvinegro ainda brigava pelo título. Se o Palmeiras vencesse o primeiro tempo, não seria surpresa​Os meninos do Verdão não se intimidaram diante do Galo mais experiente, e conseguiram equilibrar as ações da etapa inicial, não sofrendo pressão alvinegra,a ponto de ficar perto de sofrer gols.

Mudança de postura​Sampaoli, instruindo Jorge Desio, fez mudanças para tentar dar mais agilidade à equipe com as entradas de Hyoran e Keno, nos lugares de Tardelli e Zaracho, que ainda deve uma grande atuação. Galo mais em cima​O meio de campo alvinegro ficou mais ágil e por consequência, os ataques ficaram mais efetivos, levando perigo para o goleiro Vinícius, que estava em boa noite realizando boas defesas. Vinicius, o grande destaque alviverde e do jogo​O jovem goleiro palmeirense fez grandes intervenções evitando que o Atlético abrisse o placar no Mineirão. O goleiro é bom, mas não faz “milagre”...​Em um lance confuso na grande área palmeirense, Jair recebeu sozinho e cabeceou bem no canto e tirou o zero do placar no Gigante da Pampulha. Galo na frente e terceira posição consolidada. Keno “garçom”, Sasha marca​Keno já havia servido o companheiro no primeiro gol alvinegro, de Jair, e repetiu a dose no tento que deu a tranquilidade ao Galo no jogo. O atacante alvinegro chegou a 10 assistências no ano, sendo o principal articulador do time mineiro. Foco na Copa do Brasil​A exaustiva e produtiva temporada do Palmeiras ainda não acabou. O Verdão ainda pode emplacar mais uma taça, se ganhar a Copa do Brasil. O Brasileiro é assunto para maio. Sensação de decepção​O Atlético chegou aos 68 pontos, com 20 vitórias, enquanto o Flamengo, perdendo para o São Paulo, se tornou campeão com 71 pontos e 21 vitórias. Jogos “bobos” fizeram falta agora para o time mineiro para encerrar o jejum de títulos no Brasileirão. Próximos jogos​O Palmeiras inicia a luta por mais um título da Copa do Brasil no domingo, 28 de fevereiro, às 16h, contra o Grêmio, na arena do time gaúcho, pelo jogo de ida da decisão. Já o Galo joga no mesmo dia, contra a URT, às 18h15, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​Atlético-MG 2 x 0 PalmeirasData: 25 de Fevereiro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MGÁrbitro: Heber Roberto Lopes-SCAssistentes: Alex dos Santos-SC e Henrique Neu Ribeiro-SCVAR: Braulio da Silva Machado-SC, Adriano Barros Carneiro-CE e Helton Nunes-SCCartões amarelos: Everson (ATL), Zaracho (ATL), Guga(ATL)Cartões vermelhos:-Gols: Jair, aos 33’-2ºT(1-0), Eduardo Sasha, aos 43’-2ºT(2-0)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Desio)​Everson; Guga, Igor Rabello Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Alan Franco, aos 46’-2ºT), Jair e Zaracho (Hyoran-intervalo); Savarino (Vargas, aos 11’-2ºT), Marrony (Sasha, aos 31’-2ºT) e Diego Tardelli(Keno-intervalo) PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)​Vinícius; Breno Lopes, Kuscevic, Renan e Vanderlan; Zé Rafael(Danielo-intervalo), Lucas Lima; Lucas Esteves e Gustavo Scarpa; Wesley(Gabriel Veron, aos 13’-2ºT) e Gabriel Silva (Marcelinho, aos 24’-2ºT)