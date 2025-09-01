Capa Jornal Amazônia
Atlético-MG é condenado a pagar quase R$ 5 milhões ao Cuiabá por compra do atacante Deyverson

A decisão ainda permite recurso e o clube mineiro, agora, tem 10 dias para recorrer da sentença

Estadão Conteúdo

O Atlético Mineiro foi condenado pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) a pagar a quantia de R$ 4.618.709,38 ao Cuiabá, além de R$ 228 mil em honorários advocatícios, referentes à negociação pela contratação do atacante Deyverson, em agosto de 2024.

A decisão ainda permite recurso e o clube mineiro, agora, tem 10 dias para recorrer da sentença. Caso não a execute neste período, o time de Belo Horizonte deverá cumprir a decisão integralmente. O jogador, que estava no Fortaleza, foi afastado recentemente pelo técnico Renato Paiva após a eliminação da equipe na Libertadores.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, manifestou o seu descontentamento diante deste cenário. "Com essa decisão, espero definitivamente que o Atlético honre seus compromissos e pague o que deve. Os clubes seguem devendo aos montes, mas não param de gastar com novas contratações. Isso é uma vergonha e precisa ter um fim. Até quando continuarão com essa picaretagem de não pagar?", indagou o mandatário.

Deyverson foi contratado pelo Atlético-MG em agosto de 2024 por R$ 4 milhões, em cinco parcelas. A primeira, no valor de R$ 500 mil, foi paga, mas as outras, em valores diferentes, ficaram pendentes, fato que fez com que o Cuiabá notificasse a agremiação de Minas Gerais extrajudicialmente sobre o atraso. No início deste ano, o jogador foi vendido ao Fortaleza.

Por meio de nota, o clube mineiro afirmou que estuda a possibilidade de entrar com recurso e disse ter quitado a primeira parcela do acordo, tentando negociar a segunda de forma amigável, proposta recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio.

