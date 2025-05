Atletas da Marinha Mercante competem na Copa Pará de Jiu-Jitsu neste domingo

O ginásio da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Marco, em Belém, será palco da Copa Pará de Jiu-Jitsu neste domingo (18). A competição é um dos principais eventos da modalidade no estado. A competição, que terá início às 8h30 e se estenderá durante todo o dia, contará com a participação de oito atletas da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).

Os militares, todos alunos do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), vêm se preparando intensamente para a disputa. Eles treinam semanalmente no dojô da instituição, onde desenvolvem técnicas, resistência e disciplina, conciliando o rigor da vida acadêmica e militar com os desafios das artes marciais.

Segundo o professor Ygor Sousa, a participação dos alunos da EFOMM em competições como essa reforça não apenas o aspecto técnico do jiu-jítsu, mas também valores essenciais à formação de oficiais.

“A preparação desses atletas vai além do tatame. É uma construção diária de disciplina, foco e superação, que reflete diretamente na postura profissional e pessoal de cada um deles”, destaca o mestre Ygor.

Os atletas da sua equipe terão as lutas iniciadas a partir das 17h. Eles disputarão nas faixas branca e azul, em categorias que vão do peso leve ao superpesado. A presença da equipe no torneio representa mais um passo na integração entre esporte e formação militar, valorizando a prática esportiva como ferramenta de desenvolvimento humano e profissional.

Confira os nomes dos competidores:

Bernardo Paim Muniz – Faixa branca, 73kg, 2º ano, curso de Náutica

Pedro Victor Mendes Soares – Faixa branca, 82kg, 3º ano, curso de Náutica

Eduardo Jonatha Sousa do Carmo – Faixa azul, 97kg, 3º ano, curso de Náutica

Thales Araújo – Faixa azul, 80kg, 2º ano, curso de Náutica

Cauã Rocha Bonfim – Faixa branca, 82kg, 3º ano, curso de Náutica

Alisson L. de O. Basílio – Faixa azul, 74,6kg, 2º ano, curso de Náutica

Guilherme da Silva Santos – Faixa branca, 74,5kg, 3º ano, curso de Máquinas

Francisco Virgílio Melo da Silva Filho – Faixa branca, 72kg, 3º ano, curso de Náutica