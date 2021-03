Atacante Stênio e o zagueiro Weverton estão com Covid-19 e o Cruzeiro chega a 13 casos no elenco

Mais dois jogadores do Cruzeiro foram contaminados pelo novo coronavírus. O zagueiro Weverton e o atacante Stênio, que estavam com a seleção sub-18 para amistosos e treinos no Recife, foram diagnosticados com Covid-19 e serão desfalques da Raposa nos próximos 10 dias pelo menos. Stênio e Weverton se juntam a lista de infectados pela doença. Só na Raposa já são 13 casos de jogadores com diagnóstico confirmado,

Foram nove atletas contaminados em 2020: os laterais Rafael Luiz e Matheus Pereira, zagueiros Manoel, Léo, Arthur e Paulo, volante Jean, além dos atacantes Thiago e Vinícius Popó. Em 2021, mais dois casos antes da confirmação em Stênio e Weverton: Vinícius e Ramon. Os dois jogadores estão fora das partidas contra o São Raimundo-RR, nesta quinta-feira, 11 de março, na estreia da Copa do Brasil, e contra o Athletic, domingo, 14, pelo Campeonato Mineiro. A dupla está com sintomas leves e já foram afastados dos trabalhos com o restante do grupo.