Atacante paraense valoriza bom momento no Palmeiras e lamenta saída de Ramires: ‘Vamos sentir falta’

Em bom momento vivido pelo Palmeiras, o atacante Rony marcou dois gols na partida deste sábado (28) no Allianz Parque, na vitória diante do Atlhetico-PR. Contratado pelo Verdão no começo da temporada, o jogador fez valer a “lei do ex” e destacou o triunfo do Alviverde, que entrou no G4 do Brasileirão. Além dos dois gols anotados, o camisa 11 chegou à marca de seis gols em 34 partidas disputadas.

– Muito feliz pelo momento, de ajudar minha equipe. Fico muito feliz pelo gol, por ajudar a equipe dentro de campo. Respeito total ao Athletico. Tive uma passagem incrível lá, agradeço à torcida do Athletico pelo carinho e ao clube pela oportunidade – afirmou o jogador.

Rony afirmou que elenco vai sentir falta de Ramires (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Rony também lamentou a saída do volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Palmeiras por comum acordo na noite da última sexta-feira (27). O jogador declarou que o elenco vai sentir a falta do companheiro e fez questão de exaltar a amizade:

– Aproveitar esse momento também para agradecer o Ramires, que nos ajudou muito, mas infelizmente futebol é assim mesmo. Quero mandar um grande abraço para ele e falar que nosso elenco vai sentir falta dele – lamentou o atacante.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, no domingo (6). O técnico Abel Ferreira já tem desfalques certos para o duelo. Os volantes Danilo e Gabriel Menino levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Além deles, o zagueiro Renan e o lateral Marcos Rocha testaram positivo para COVID-19 antes do jogo deste sábado e também não enfrentarão o rival. O Palmeiras está na quarta colocação, com 37 pontos – cinco pontos atrás do líder Atlético-MG.