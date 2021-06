Atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolve em acidente com uma moto

O atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um motoqueiro teria batido em seu carro. O ocorrido foi gravado por uma pessoa que passava pelo local. O vídeo mostra Hulk conversando com o motoqueiro. Não houve feridos.

O HULK DO NADA NA OUTLET... SÓ QUERIA UMA FOTO COM O HOMI 😪😪😪MAS FIQUEI SEM GRAÇA DE PEDIR FOTO PELA SITUAÇÃO. #QUEROMINHAFOTOHULK pic.twitter.com/S3sFRKyfMv — Brunaum (@BruninLucasz) June 29, 2021

Segundo a assessoria do atleta, o motoqueiro bateu no carro de Hulk. O jogador do Galo havia dado seta para mudar de faixa e foi atingido pela moto na lateral. Ainda de acordo com a assessoria, o motoqueiro está bem, conversou com o jogador e deixou o local pilotando sua moto. No vídeo gravado, há a presença de algumas pessoas. O caso não teve registro de boletim de ocorrência, segundo a Polícia Militar.