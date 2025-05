Asencio quebra silêncio sobre gravação de vídeos de sexo com menor: 'Acusações são provisórias'

No centro de um escândalo ao ser acusado de gravar vídeos de sexo de uma menor, o zagueiro Asencio, do Real Madrid, quebrou o silêncio nesta quinta-feira. Segundo o jornal espanhol Marca o atleta emitiu um comunicado onde se declara inocente.

"Não participei de nenhum comportamento que viole a liberdade sexual de qualquer mulher, muito menos de menores", diz parte do texto onde o jogador expõe a sua defesa neste polêmico episódio.

O caso vem sofrendo reviravoltas. De acordo com o periódico Mundo Deportivo, o juiz que processou o zagueiro por pornografia infantil e divulgação de segredos emitiu, nesta quinta-feira, um posicionamento que exclui o atleta do crime de gravar vídeos com conteúdo sexual. No entanto, ele continua sendo acusado de ter distribuído as imagens.

O Tribunal de Instrução nº 3 de San Bartolomé de Tirajana vê provas que se enquadram nos seguintes crimes: descoberta de segredos sem consentimento e violação de privacidade, distribuição e envio de vídeos a terceiros e recrutamento ou utilização de menores para fins pornográficos.

O investigador admitiu que cometeu um erro ao vincular Asencio à gravação de imagens sexualmente explícitas sem o consentimento das vítimas, revelou ainda o Mundo Deportivo.

Na declaração publicada nesta quinta, Asencio esclarece que a ordem judicial não vincula a sua participação na gravação e nem na divulgação das imagens. Ele complementa ainda que "a acusação contra mim, conforme expressamente declarada na própria decisão judicial, é de natureza estritamente provisória". Por fim, no encerramento do seu comunicado, o jogador diz "reiterar o absoluto respeito pelos direitos à liberdade sexual e à privacidade de todas as mulheres.