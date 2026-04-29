Arteta se diz 'muito furioso' com pênalti desmarcado para o Arsenal: 'Foi contra as regras' Estadão Conteúdo 29.04.26 19h24 O Arsenal podia estar comemorando uma grande vitória diante do Atlético, em Madri, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, caso o árbitro confirmasse a marcação de campo de uma penalidade de Hancko em Eze no fim da partida, quando o placar estava 1 a 1. Mas o VAR modificou a marcação e deixou o técnico Mikel Arteta furioso. O treinador do Arsenal reclamou demais pela interferência do VAR em lance no qual o árbitro estava muito perto do lance e que houve o contato do zagueiro no atacante. Após consultar o monitor, o árbitro acabou convencido de que não houve impacto suficiente para derrubar o atacante. "Estou extremamente decepcionado e muito furioso. Como diabos não é pênalti no Ebe? Estamos todos furiosos com isso. É um pênalti claro e muito óbvio e isso (interferência do VAR e anulação do lance) não pode acontecer", disparou o treinador do time inglês. "Depois de voltar ao vestiário, falar com os jogadores e assistir ao incidente do pênalti sendo revertido, estou extremamente decepcionado e irritado porque foi contra as regras e isso muda o rumo da eliminatória. Estou muito chateado", seguiu na bronca Arteta. O técnico do Arsenal disse que assistiu ao lance em Eze "treze vezes" e que em todas viu como penalidade. Sobre as outras duas marcações, afirmou que na Premier League seriam lances normais, mas aceitou na Champions estão sendo anotadas. A irritação pelo pênalti contrastou com o fato de a definição ser no Emirates Stadium, em Londres, onde o arsenal não decepcionou nesta Champions e deixa Arteta empolgado. "Sofremos em alguns momentos neste jogo, mas estamos em posição incrível. Vamos jogar diante de nosso público e está tudo em mossas mãos (a vaga à final)." O jogo será na próxima terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Mikel Arteta Arsenal Atlético de Madrid pênalti revolta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47