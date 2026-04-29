Arteta se diz 'muito furioso' com pênalti desmarcado para o Arsenal: 'Foi contra as regras'

O Arsenal podia estar comemorando uma grande vitória diante do Atlético, em Madri, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, caso o árbitro confirmasse a marcação de campo de uma penalidade de Hancko em Eze no fim da partida, quando o placar estava 1 a 1. Mas o VAR modificou a marcação e deixou o técnico Mikel Arteta furioso.

O treinador do Arsenal reclamou demais pela interferência do VAR em lance no qual o árbitro estava muito perto do lance e que houve o contato do zagueiro no atacante. Após consultar o monitor, o árbitro acabou convencido de que não houve impacto suficiente para derrubar o atacante.

"Estou extremamente decepcionado e muito furioso. Como diabos não é pênalti no Ebe? Estamos todos furiosos com isso. É um pênalti claro e muito óbvio e isso (interferência do VAR e anulação do lance) não pode acontecer", disparou o treinador do time inglês.

"Depois de voltar ao vestiário, falar com os jogadores e assistir ao incidente do pênalti sendo revertido, estou extremamente decepcionado e irritado porque foi contra as regras e isso muda o rumo da eliminatória. Estou muito chateado", seguiu na bronca Arteta.

O técnico do Arsenal disse que assistiu ao lance em Eze "treze vezes" e que em todas viu como penalidade. Sobre as outras duas marcações, afirmou que na Premier League seriam lances normais, mas aceitou na Champions estão sendo anotadas.

A irritação pelo pênalti contrastou com o fato de a definição ser no Emirates Stadium, em Londres, onde o arsenal não decepcionou nesta Champions e deixa Arteta empolgado. "Sofremos em alguns momentos neste jogo, mas estamos em posição incrível. Vamos jogar diante de nosso público e está tudo em mossas mãos (a vaga à final)." O jogo será na próxima terça-feira.