'Arena SBT' derruba audiência da emissora e pode mudar de dia

Os números do Ibope do novo programa esportivo "Arena ABT" ligaram um alerta dentro da emissora. Com índices considerados internamente como "baixos" e mantendo uma média inferior ao ex-dono do horário "Conexão Repórter", a aposta esportiva do canal de Silvio Santos pode mudar de dia, segundo o Uol. + Saiba quais jogos movimentarão a Copa Libertadores nesta semana

De acordo com as informações do portal, os dirigentes do programa acreditam que a alta da Record com o reality show "A Fazenda", que vem vencendo nas noites da TV aberta, inclusive incomodando a Globo, seria a principal causa do insucesso. Para isso, a ideia é que o programa mude de dia após o fim do reality.

De qualquer modo, a emissora está preocupada com o baixo número de visualizações. Em quatro programas, foram anotados cerca de 2,5 pontos na Grande São Paulo - média inferior ao "Conexão Repórter", de Roberto Cabrini, que vinha mantendo 4,9 pontos entre 2010 e 2020.

Com Téo José, Benjamin Back, Benja, Cicinho e Emerson Sheik, entre outros, a atração esportiva é bem avaliada pelo público que gosta do tema. A renovação do programa passa por uma revitalização no setor de esporte da emissora, que adquiriu os direitos da Copa Libertadores da América.