Arboleda volta a treinar com companheiros do São Paulo após pedido de perdão e aval de Dorival O dia foi de continuidade do processo de readequação física do elenco Estadão Conteúdo 24.06.26 17h03 Arboleda (Instagram @robertharboleda4) Pouco mais de dois meses de seu sumiço, Arboleda voltou a treinar com os companheiros de São Paulo e se tornará opção para Dorival Júnior para o retorno das competições depois da Copa do Mundo. Um dia após postar um vídeo com pedido de desculpas em suas redes sociais, no qual alegou depressão, o defensor equatoriano recebeu o perdão de dirigentes e do treinador e trabalhou com todo o time. "O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco. O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais", oficializou o clube. O dia foi de continuidade do processo de readequação física do elenco após período de curtas férias por causa da Copa do Mundo. Apesar de garantir a reintegração do zagueiro, Arboleda não apareceu entre as fotos das atividades divulgadas pelo clube. O São Paulo volta aos jogos oficiais somente no dia 22 de julho, na casa do Athletico-PR, no MorumBis. Arboleda se reuniu com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores no começo de semana, quando passou por diversas avaliações e mostrou-se para a reinserção à rotina da equipe. Na terça-feira, ainda fez um mea-culpa em seu Instagram para acabar de vez com o caso de indisciplina. "Vim fazer esse vídeo aqui porque me sinto na necessidade de esclarecer muitas coisas. Primeiro, queria pedir desculpa para todos torcedores, para a diretoria, para meus companheiros, ao clube, que realmente sinto muito carinho, me abriu as portas quando eu praticamente não era ninguém. Confiou em mim, há 9 anos, eu me sinto na obrigação de esclarecer tudo isso", postou o jogador na noite de terça-feira, explicando que enfrentava um momento de "depressão.". Carente de defensores, o clube avaliou a explicação e após os testes físicos em Arboleda, optou por conceder o perdão. "Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão São Paulo FC Arboleda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 ORGULHO! Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará 24.06.26 0h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10