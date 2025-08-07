Arboleda tem lesão muscular diagnosticada e desfalca São Paulo nas oitavas da Libertadores O problema não foi grave, sem a necessidade de cirurgia, mas o afastamento dos gramados deve ser de no máximo um mês Estadão Conteúdo 07.08.25 15h52 Arboleda (Instagram @robertharboleda4) Dos males, o menor. O técnico Hernán Crespo surpreendeu após a queda na Copa do Brasil, ao afirmar que a eliminação diante do Athletico-PR o preocupava menos que a lesão de Arboleda. O zagueiro passou por exames de imagem nesta quinta-feira que confirmaram uma lesão muscular. O problema não foi grave, sem a necessidade de cirurgia, mas o afastamento dos gramados deve ser de no máximo um mês. Mesmo assim, está fora das oitavas da Libertadores. "O zagueiro Arboleda, que deixou a partida com o Athletico Paranaense com dores, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. O camisa 5 já iniciou o tratamento no REFFIS Plus", anunciou o São Paulo nesta quinta-feira. A boa notícia aos são-paulinos é que não houve a ruptura do músculo, descartando, assim, uma cirurgia, o que deve abreviar um retorno do equatoriano, destaque defensivo da equipe e um dos pilares do time de Crespo. O tratamento será conservador, com fisioterapia e fortalecimento. De qualquer maneira, Arboleda deve perder os dois jogos das oitavas de final da Libertadores contra o colombiano Atlético Nacional, dias 12 e 19 de agosto, justamente o que Crespo não gostaria que acontecesse. Serão ao menos duas semanas afastado, com o equatoriano também sendo desfalque no Brasileirão contra Vitória, no sábado, Sport (dia 16) e ainda incerto contra o Atlético-MG, dia 24. Adepto ao esquema com três defensores, Crespo deve utilizar Sabino ao lado de Ferraresi e Alan Franco, os outros titulares. O problema é que ficaria somente com meninos de opção: os reservas Patrick Lanza, de 22 anos, e Maik, de 20. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Arboleda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B 2025 “Não dá pra escolher adversário”, diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 Mais esportes Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas 07.08.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 Futebol Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto' Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada 06.08.25 8h22