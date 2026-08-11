Árbitro autoriza e Boca Jrs. dá pontapé inicial nos dois tempos contra o Recoleta na Argentina Estadão Conteúdo 11.08.26 22h52 A polêmica que atingiu o Brasileirão recentemente com o Palmeiras dando a saída inicial nas duas etapas diante do Fluminense no agora Nubank Parque, chegou às competições do continente. Nesta terça-feira, no duelo de ida entre Boca Juniors e Recoleta, pela Copa Sul-Americana, foi o clube argentino quem se beneficiou do erro da arbitragem. Depois de dar o início à etapa inicial, o Boca Juniors voltou do descanso no Estádio Tomás Adolfo Duco - La Bombonera passa por reforma - ciente que a saída seria do time paraguaio. Ocorre que o experiente árbitro chileno Piero Maza se confundiu e disse que a bola era dos mandantes. "Se percebemos que iniciamos a partida duas vezes? Sim. O árbitro disse que quem saía era o Boca e saímos", afirmou o volante e capitão Paredes, jogando a culpa toda na conta do árbitro e não em possível malandragem dos argentinos. Em campo, o Recoleta parecia disposto a complicar a vida do Boca Juniors e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Pedro Rios chutando de longa distância. A vantagem mínima permanecia até perto do intervalo, quando a história do jogo começou a mudar com uma expulsão no time paraguaio: Baez deu uma cotovelada em Flores fora da jogada e acabou levando o vermelho após auxílio do VAR. Em vantagem numérica, o Boca voltou do vestiário com tudo e logo chegou à igualdade, com Ascacibar deixando tudo igual aos 4 minutos. A virada veio o lance a seguir, com Delgado. O Recoleta estava perdido em campo e viu a desvantagem aumentar com Flores anotando mais uma vez para a equipe xeneize. Para piorar, Mosquera acumulou amarelos e também foi expulso. O Boca Juniors pressionou até o fim, mas esbarrou na parede defensiva paraguaia e não conseguiu ampliar sua vantagem no confronto. O duelo de volta ocorre na próxima semana, no Paraguai, e quem avançar pode ser adversário do São Paulo, que faz embate com os bolivianos do Bolívar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Boca Juniors Recoleta saída nos dois tempos Piero Maza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Marlon é aguardado em Belém para concluir negociação com o Remo Lateral esquerdo de 32 anos estava no Cuiabá e deve assinar em definitivo com o Leão 11.08.26 16h54 MMA Sport Club Paraense Igor "The Golden Boy" disputa cinturão no Bison Kombat 09 em São Paulo 11.08.26 14h05 Carlos Ferreira Virada explosiva e Papão no G8 11.08.26 14h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47