Após vitória, Martinelli destaca apoio dos jogadores mais experientes do Fluminense: 'Passam confiança'

Nesta segunda-feira, 15, o Fluminense derrotou o Ceará por 3 a 1, no Castelão, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Crias da base, John Kennedy, Martinelli e Samuel Granada, fizeram os gols da vitória tricolor, e Vina diminuiu para o Vozão. Após a vitória, Martinelli comemorou o resultado e destacou o aprendizado com os jogadores mais rodados do grupo.

- Os mais experientes passam muita confiança para gente (que vem de Xerém) e o grupo todo conquistou nosso primeiro objetivo, que era voltar a Libertadores. Agora a gente tem mais um, que sabemos que é muito possível. Estamos trabalhando para isso.

O Fluminense está a apenas dois pontos do São Paulo, quarto colocado do Brasileirão, e do Atlético-MG, terceiro colocado. Assim, o time ainda tem chances matemáticas e busca a classificação direta para a Libertadores.

O Tricolor Carioca volta a campo neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h15, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.