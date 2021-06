Após ser chamado de 'André Balada' por Lédio Carmona, jogador emite nota oficial

Através de sua rede social, o atacante André, do Sport-PE, emitiu uma nota oficial condenando o fato de ter sido chamado de 'André Balada' pelo jornalista Lédio Carmona, do 'SporTV' quando entrou na partida do último domingo (30) no confronto o time pernambucano empatou por 2 a 2 no Beira-Rio. Partida essa que marcou a estreia da equipe no Brasileirão e a reestreia do avante com a camisa rubro-negra.

Em nota, o jogador pede respeito e aponta que, além do fato da imagem geradora do apelido pejorativo - em que aparece dormindo em uma casa noturna - ter mais de 10 anos, jamais foi questionado se passava por algum tipo de problema pessoal na época.

André ainda elencou seus feitos com a camisa do Leão da Ilha para justificar que ele "não faz jus ao apelido" em questão.

Confira a nota na íntegra

Infelizmente, na transmissão de domingo (dia 30) entre Internacional x Sport, o comentarista Ledio Carmona errou e muito. É inadmissível que o jornalista tenha tal conduta, principalmente por representar a imagem de uma emissora tão gigante como o Sportv.

Tenho respeito por ele, mas é preciso que seja algo recíproco. Sou um homem responsável, experiente e não vou aceitar esse tipo de atitude partindo da imprensa. A foto que gerou o apelido tem quase 10 anos, mas nunca me perguntaram se na época atravessava por problemas particulares. Mesmo assim, assumi o erro e aprendi.

Os número provam isso dentro de campo: são quase 150 gols na carreira, maior artilheiro do Sport em uma edição do Brasileiro, seleção brasileira, títulos, passagens por clube gigantes, entre outras feitos. Algo que tudo isso seria impossível se fizesse jus ao apelido.

Respeitem-me para serem respeitados.