Após derrota para Al Ahly no Mundial, Abel Ferreira elogia elenco do Palmeiras: 'Orgulho tremendo'

O Palmeiras encerrou a sua participação no Mundial de Clubes desta temporada ao perder para o Al Ahly, nos pênaltis, e, com isso, amargou a quarta colocação na competição. Após o confronto, o treinador palmeirense, Abel Ferreira, analisou o confronto.

- Foi um jogo equilibrado hoje. Juntaram as 4 melhores equipes do mundo e qualquer uma poderia marcar. Foi para os pênaltis e aí foi a competência de quem defende contra a competência de quem ataca.

Além disso, o português elogiou o elenco do Verdão, afirmando que tudo o que leva deste mundial é "orgulho".

- O que levo é o orgulho tremendo desta equipe. Cheguei para substituir um treinador e muitas dúvidas existiam. Ganhamos direito de disputar o Mundial. Estamos na final da Copa do Brasil por muito trabalho e mérito. É a oportunidade de estar entre os melhores do mundo.

Com o resultado, o Palmeiras tornou-se o primeiro time Sul-Americano a ficar na quarta posição no Mundial. O Verdão entra em campo novamente no próximo domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.