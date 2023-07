Após derrota, Djokovic exalta desempenho de Alcaraz: 'É o melhor jogador do mundo'

O tenista sérvio Djokovic comentou sobre o desempenho de Carlos Alcaraz, quem conseguiu tirar sua invencibilidade de 34 vitórias consecutivas dentro das quadras. No último domingo (16), o jogador de 20 anos venceu o recordista por 3 sets a 2 e se tornou campeão em Wimbledon.

Em uma coletiva de imprensa após a final, o dono de 23 títulos de Grand Slams disse que se surpreendeu com o talento de Alcaraz e afirmou que o espanhol reúne características dele, de Rafael Nadal e Roger Federer, tendo "o melhor dos três mundos".

"Eu não esperava que ele jogasse tão bem este ano na grama, mas ele provou que é o melhor jogador do mundo. Nunca joguei com um jogador como ele para ser honesto. Ele tem essa mentalidade do touro espanhol, espírito de luta e uma defesa incrível que vimos com Rafa", declarou.

Alcaraz começou a carreira no esporte aos quatro anos e possui ao todo 11 títulos ATP na carreira. No ano passado, ele conquistou o primeiro Grand Slam no US Open, após vencer o norueguês Casper Ruud.

Inspirado em Nadal, o espanhol ficou conhecido por ser o tenista mais jovem a chegar no topo, aos 19 anos. Agora, com 20 anos, Alcaraz ganha 2 mil pontos no ranking após a vitória e 2,35 milhões de libras, aproximadamente R$ 14,7 milhões.