Após criticar gramado do próprio clube, jogador do Galatasaray é demitido por 'prejudicar a reputação'

O Galatasaray anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o meio-campista Younes Belhanda. O marroquino criticou o gramado do estádio do clube e foi demitido por "prejudicar a reputação" e "insultar os dirigentes".

A entrevista do jogador ocorreu no último domingo, após o empate por 2 a 2 contra o Sivasspor pelo Campeonato Turco.

- Os dirigentes têm de encontrar soluções, até o gramado do nosso campo de treinamentos está em melhor estado. Ao invés de estarem obcecados pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo que diz a imprensa, se preocupem com o gramado.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Belhanda ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O jogador se encontra sem clube no atual momento.