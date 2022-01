Após chorar ao ser substituído, goleiro ganha mais de 500 mil seguidores em rede social

O goleiro Tomate, do Andirá-AC, gerou comoção na internet após ser substituído na partida contra o Atlético-MG, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Protagonistas de grandes defesas na partida, foi retirado do jogo segundos antes de uma cobrança de pênalti a favor do Galo. Ele deixou o campo às lágrimas.

A imagem viralizou e, dois dias após o ocorrido, o jovem atleta saltou de pouco mais de mil seguidores para mais de 550 mil no Instagram.

Eduardo Filgueira da Silva, o Tomate, estava sendo destaque da partida quando foi substituído e viu do banco de reservas o time levar o gol que deu a vitória a equipe mineira. Sem conter a emoção, Tomate caiu no choro ao sair de campo.

O Atlético-MG venceu a partida por 1 a 0 e, após a comoção nas redes sociais, convidou o jovem atleta acreano para um período de teste no clube, a ser cumprido após o fim da Copinha.