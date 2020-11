Aos 30 anos, Balotelli treina com time da quarta divisão italiana

Ainda sem clube, o atacante Mario Balotelli está treinando para manter a forma física com o Franciacorta, time da quarta divisão italiana, segundo o “Bresciaoggi”. Aos 30 anos, o jogador aguarda uma oferta para retornar ao futebol profissional e o atleta entende esta situação como provisória.

A espera é longa e sua última passagem pelo Brescia, com desempenho ruim dentro de campo e polêmicas com a diretoria e atrasos nos treinamentos, não deixaram uma boa impressão do veterano. As especulações não param e Balotelli já foi cogitado no Bologna e no Cluj, da Romênia, mas não há nenhuma proposta oficial.