Antiga casa de Maradona é transformada em refeitório para pessoas carentes na Argentina

A casa onde nasceu Diego Armando Maradona, maior ídolo do futebol argentino, hoje funciona como um refeitório onde pessoas carentes recebem alimentação feita por um grupo de voluntários.

O imóvel, localizado na Villa Fiorito, região carente de Buenos Aires, já não pertence à família do jogador. Há cerca de um mês, o atual proprietário cedeu o espaço para que o local atendesse os mais necessitados.

Todos os dias, centenas de pessoas formam filas para receber uma refeição e o espaço conta com uma churrasqueira. Ali, os integrantes dessa iniciativa cozinham alimentos e preparam a comida para as pessoas que transitam e residem no bairro.

A residência onde Maradona nasceu foi declarada patrimônio histórico nacional pela Argentina em 2021. O jogador morreu no dia 25 de novembro de 2020, vítima em de um ataque cardíaco, aos 60 anos.

Considerado por muitos o maior nome do País no futebol, Maradona teve como ponto máximo de sua carreira a conquista da Copa do Mundo de 1986, no México, quando conquistou o título do torneio pela seleção argentina.

Parceiro de ataque do centroavante Careca na Itália, o astro da camisa 10 também fez história na Europa ao conduzir o Napoli na conquista dos títulos nacionais de 1987 e 1990. Pelo clube, ele ainda ganhou a Copa da Uefa (1989), a Copa da Itália (1987) e a Supercopa da Itália (1990).