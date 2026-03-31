Antiga casa de Maradona é transformada em refeitório para pessoas carentes na Argentina Todos os dias, centenas de pessoas formam filas para receber uma refeição e o espaço conta com uma churrasqueira Estadão Conteúdo 31.03.26 14h03 Antiga casa de Maradona fica em Villa Fiorito, região no subúrbio de Buenos Aires (Reprodução / Google Street View) A casa onde nasceu Diego Armando Maradona, maior ídolo do futebol argentino, hoje funciona como um refeitório onde pessoas carentes recebem alimentação feita por um grupo de voluntários. O imóvel, localizado na Villa Fiorito, região carente de Buenos Aires, já não pertence à família do jogador. Há cerca de um mês, o atual proprietário cedeu o espaço para que o local atendesse os mais necessitados. Todos os dias, centenas de pessoas formam filas para receber uma refeição e o espaço conta com uma churrasqueira. Ali, os integrantes dessa iniciativa cozinham alimentos e preparam a comida para as pessoas que transitam e residem no bairro. A residência onde Maradona nasceu foi declarada patrimônio histórico nacional pela Argentina em 2021. O jogador morreu no dia 25 de novembro de 2020, vítima em de um ataque cardíaco, aos 60 anos. Considerado por muitos o maior nome do País no futebol, Maradona teve como ponto máximo de sua carreira a conquista da Copa do Mundo de 1986, no México, quando conquistou o título do torneio pela seleção argentina. Parceiro de ataque do centroavante Careca na Itália, o astro da camisa 10 também fez história na Europa ao conduzir o Napoli na conquista dos títulos nacionais de 1987 e 1990. Pelo clube, ele ainda ganhou a Copa da Uefa (1989), a Copa da Itália (1987) e a Supercopa da Itália (1990). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Maradona antida casa refeitório pessoas carentes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 SÉRIE A Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão 31.03.26 12h18 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00