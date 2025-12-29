Anthony Joshua fica ferido em acidente automobilístico na Nigéria, diz jornal britânico Estadão Conteúdo 29.12.25 10h58 O pugilista britânico Anthony Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados, ficou ferido em um acidente de carro na Nigéria que matou duas pessoas, de acordo com o jornal Daily Mail. Joshua, de 36 anos, estava um veículo que colidiu com um caminhão parado na rodovia Lagos-Ibadan, em Makun. Segundo o jornal britânico, imagens online parecem mostrar o ex-campeão mundial sem camisa e com olhar atordoado, sentado em um Jeep Lexus destruído em meio a cacos de vidro. Depois, Joshua é visto sentado no banco da frente de um veículo de emergência, conversando. O jornal britânico disse que tentou contato com os representantes de Joshua para comentar o acidente. O boxeador lutou pela última vez no dia 19 de dezembro, em Miami. Ele nocauteou, no sexto assalto, o youtuber Jake Paul e recebeu US$ 92 milhões de bolsa (cerca de R$ 508 milhões). Com 29 vitórias (26 nocautes) em 33 lutas, Joshua disse que continua com a expectativa de enfrentar o compatriota Tyson Fury, em setembro, na Arábia Saudita, em um combate que não valerá título, mas poderá quebrar todos os recordes de premiação. "Quero a luta com Fury no ano que vem", disse Anthony Joshua, que reconheceu não ter tido uma boa performance, ainda em cima do ringue após derrotar Jake Paul nos EUA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Anthony Joshua acidente Nigéria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50