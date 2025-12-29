Anthony Joshua fica ferido em acidente automobilístico na Nigéria, diz jornal britânico

O pugilista britânico Anthony Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados, ficou ferido em um acidente de carro na Nigéria que matou duas pessoas, de acordo com o jornal Daily Mail.

Joshua, de 36 anos, estava um veículo que colidiu com um caminhão parado na rodovia Lagos-Ibadan, em Makun. Segundo o jornal britânico, imagens online parecem mostrar o ex-campeão mundial sem camisa e com olhar atordoado, sentado em um Jeep Lexus destruído em meio a cacos de vidro. Depois, Joshua é visto sentado no banco da frente de um veículo de emergência, conversando.

O jornal britânico disse que tentou contato com os representantes de Joshua para comentar o acidente.

O boxeador lutou pela última vez no dia 19 de dezembro, em Miami. Ele nocauteou, no sexto assalto, o youtuber Jake Paul e recebeu US$ 92 milhões de bolsa (cerca de R$ 508 milhões). Com 29 vitórias (26 nocautes) em 33 lutas, Joshua disse que continua com a expectativa de enfrentar o compatriota Tyson Fury, em setembro, na Arábia Saudita, em um combate que não valerá título, mas poderá quebrar todos os recordes de premiação.

"Quero a luta com Fury no ano que vem", disse Anthony Joshua, que reconheceu não ter tido uma boa performance, ainda em cima do ringue após derrotar Jake Paul nos EUA.