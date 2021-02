André Rizek diminui impacto da eliminação do Palmeiras no Mundial: 'Não é nada de outro mundo'

O Palmeiras não jogou bem e acabou eliminado pelo Tigres (MEX) na semifinal do Mundial de Clubes por 1 a 0 neste domingo. Por mais que algumas pessoas tenham reagido de forma surpreendente, André Rizek não foi uma delas.

Em sua conta no Twitter, Rizek relembrou que esta foi a quinta vez que um campeão da Libertadores foi eliminado em uma semifinal do Mundial. Além disso, ele citou que o Tigres talvez seja o oponente mais qualificado que um sul-americano já enfrentou em um Mundial.

Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos resultados- É a quinta vez que um campeão da LIbertadores cai na semifinal do Mundial. O que rolou hoje não é nada de outro mundo. É algo bem comum... Em tempo: O time do Tigres talvez seja o mais qualificado que já enfrentou o representante sul-americano na semi. Um bom time, como o Palmeiras - afirmou.

Piada renovada! Palmeiras é alvo de memes após eliminação do Mundial de ClubesRizek também pediu que a Conmebol aumente o espaço entre a final da Libertadores e a disputa do Mundial de Clubes, já que, segundo ele, um time sul-americano vença o Mundial a cada 10 anos.

- Time sul-americano vai ganhar um mundial a cada 10 anos - e olhe lá. O último foi o Corinthians, em 2012. Então, Conmebol... deixa a galera comemorar Libertadores em paz por uns três meses. Chega de final da Libertadores perto do Mundial. Poupe nossos clubes disso. Grato - completou.