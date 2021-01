Anderson Silva, o Spider do MMA, se une a empresário para lançar sua marca de academia no Brasil

Após luta histórica que encerra a carreira de Anderson Silva, o campeão abre suas pretensões de negócios no Brasil e vai investir na área de Fitness. Para isso, se uniu a Fernando Nero, empresário e referencia do setor para lançar um conceito inovador de academia em solo brasileiro, apostando também no público feminino e no emagrecimento.

Com mercado consolidado nos Estados Unidos, a academia Spider Kick vai oferecer condicionamento físico inspirado no treinamento secreto que Anderson Silva recebe antes das lutas.

- Sempre tive o sonho de construir academias de ginástica que ajudariam as pessoas a ter uma vida mais saudável e aumentar sua longevidade. Este é o meu legado para o mundo, mas queria fazer isso no momento certo e com um serviço e profissionalismo impecável - ressalta Anderson.

No Brasil, Silva encontrou o parceiro ideal que vai ajudá-lo a transformar esse projeto em realidade. O experiente executivo Fernando Nero vai tangebilizar a estrutura e tem a expectativa de finalizar o ano com R$ 10 milhões em unidades franqueadas.

Juntos, Nero e Anderson Silva - O Spider - vão movimentar o mercado de condicionamento físico, com a academia Spider Kick modelo que já faz sucesso nos Estados Unidos, graças ao conceito inovador de negócios e de treinamento. Segundo Nero, o foco da Spider Kick não é a prática de artes marciais.

- O segredo não está nos 15 minutos de luta, e sim no treino perfeito para preparar seu corpo - contou.

Equipe especializada

A ideia é oferecer condicionamento físico, com a aplicação de uma metodologia desenvolvida por fisiologistas e especialistas em lutas, inspirada no treinamento secreto que Anderson Silva recebe antes de lutar. Porém, de uma forma lúdica e com muita diversão.

- São aulas divertidas, ministradas por coachs preparados, que fazem do seu treino uma experiência inesquecivel. Além disso, os alunos utilizam a tecnologia de monitoramento cardíaco para acompanhar o limite de cada aluno e o seu desenvolvimento - explica Nero.

Um dos pontos altos da nova academia é a adoção da gamificação durante o treinamento, o que permite aos alunos acumular pontos ao longo do seu desenvolvimento.

Uma boutique de condicionamento físico

De porte pequeno e com um conceito de boutique de condicionamento físico, a Spider Kick será comercializada no Brasil em formato de franquias. O investimento para a aquisição é estimado a partir de R$ 245 mil, de acordo com Fernando, que tem um histórico de sucesso no mundo fitness. A expectativa para esse modelo de negócios, que já conta com mais de 30 franquias assinadas, é atingir 300 academias em cinco anos.

- É um modelo de negócios disruptivo e inovador no Brasil, e traz os ingredientes do treinamento de um campeão para ajudar as pessoas a ter mais saúde - afirma.

A primeira academia Spider Kick no Brasil será inaugurada em Curitiba, cidade onde o campeão cresceu e tem grande carinho.