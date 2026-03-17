Ancelotti repetiu apenas quatro nomes em todas as convocações pela seleção; saiba quem Outros jogadores também tiveram presença frequente, aparecendo em três listas Estadão Conteúdo 17.03.26 15h37 Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, 16, a última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 e, ao longo de seu período no comando, apenas quatro atletas estiveram presentes em todas as listas. Desde que assumiu, o técnico italiano já chamou 56 jogadores diferentes, mas manteve uma espinha dorsal clara. Entre os mais utilizados, o goleiro Bento aparece como o único da posição presente em todas as convocações. Na lateral direita, Wesley foi a alternativa mais recorrente testada por Ancelotti. No meio-campo, Casemiro segue como liderança técnica e peça de confiança do treinador. Já no ataque, Matheus Cunha se consolidou como presença constante e aparece bem posicionado na disputa por vaga no Mundial. Logo atrás desse quarteto, há um grupo que ficou fora de apenas uma convocação, seja por opção técnica ou questões físicas. Entre eles estão nomes como Hugo Souza, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, além de atacantes como Gabriel Martinelli e Richarlison. Outros jogadores também tiveram presença frequente, aparecendo em três listas, como Raphinha e Vinícius Júnior, além de nomes do sistema defensivo e meio-campo que seguem em observação. Já atletas convocados em duas oportunidades ou apenas uma indicam testes pontuais feitos pela comissão técnica ao longo do ciclo. Entre os chamados uma única vez estão nomes como Endrick, Igor Thiago e Rayan, que ainda tentam ganhar espaço na reta final antes da definição do grupo. Para os amistosos desta Data Fifa, o Brasil terá desfalques importantes. Rodrygo está fora após lesão no joelho e não disputará a Copa do Mundo, enquanto outros jogadores como Bruno Guimarães, Estêvão e Éder Militão lidam com problemas físicos. A equipe comandada por Ancelotti encara a França no dia 26 de março, em Boston, e depois enfrenta a Croácia, em Orlando. Os jogos em solo estadunidense servirão como últimos testes antes da definição da lista final para a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti quarteto convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano 17.03.26 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52