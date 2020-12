América-MG derrota o Sampaio Corrêa e ganha 'gordura' para se manter no G4 da Série B

O América-MG derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, gols de Marcelo Toscano e Felipe Azevedo para o Coelho, com Caio Dantas, em belo gol, descontando para o Bolívia Querida. O duelo foi disputado terça-feira, 8 de dezembro, às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho segue vice-líder da competição, agora com 50 pontos. Se a Chapecoense perder na rodada, ficará apenas um ponto de distância dos catarinenses. A equipe mineira abriu sete pontos para o quinto colocado, Juventude, o que lhe garante uma “gordura” boa para se manter no G4. O Bolívia Querida é o terceiro colocado com 44 pontos, mas pode perder a posição se o Cuiabá vencer na rodada. A equipe de Lisca devolveu a derrota do turno, por 1 a 0, em São Luís. As duas equipes demonstraram porque são favoritas ao acesso, com um duelo equilibrado, disputado e decidido em detalhes. Foi apenas a terceira derrota fora de casa do time do Maranhão. Sampaio e América seguem firme para subir de divisão.

Próximos jogos O Sampaio joga contra o Operário-PR na sexta-feira, 11 de dezembro, às 16h, em Ponta Grossa. O Coelho volta a campo no sábado, 12, às 18h30, diante do Paraná, em casa.

FICHA TÉCNICA​AMÉRICA-MG 2 x 1 SAMPAIO CORRÊAData-Horário: 8 de dezembro, às 19h15Estádio-Local: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Thiago Luis Scarascati(SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima(Ambos de SP)Cartões amarelos: Marcelo Toscano(AME), Marlon(SAM), Geovane(AME), Flávio(AME)Cartões vermelhos:- Gols: Marcelo Toscano(pênalti), aos 4’-1ºT(1-0), Caio Dantas, aos 26’-1ºT(1-1). Felipe Azevedo, aos 6’-2ºT(2-1) América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Flávio, Marcelo Toscano(Léo Gomes, aos 33’-2ºT) e Geovane (Calyson, aos 33’-2ºT); Felipe Azevedo(Felipe Augusto, aos 41’-2ºT), Rodolfo(Léo Passos, aos 41’-2ºT) e Ademir(Vitão, aos 43’-2ºT). Técnico: Lisca.

Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Daniel Felipe e Marlon(João Victor, aos 38’-2ºT); Léo Costa, Vinícius Kiss(Eloir, aos 29’-2ºT) e Marcinho; Roney(Gustavo Ramos, aos 38’-2ºT), Diego Tavares(Pimentinha, aos 19’-2ºT) e Caio Dantas(Jackson, aos 38’-2ºt). Técnico: Leonardo Condé