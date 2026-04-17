Amazônia Aqua Fest em Portel movimenta turismo no Marajó Evento de esportes aquáticos reúne competições, shows e lota rede hoteleira no município paraense O Liberal 17.04.26 17h43 A cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, recebe nos dias 18 e 19 de abril a 7ª edição do Amazônia Portel Aqua Fest, considerado o maior evento de esportes aquáticos da região. Realizado na Praia do Mangueirão, o festival já impacta diretamente o turismo local, com 100% de ocupação na rede hoteleira. Promovido pela Prefeitura de Portel, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Secelt), o evento reúne competições esportivas, atrações culturais e atividades que exploram o potencial natural do município. Rede hoteleira atinge lotação máxima O aumento da procura por hospedagem foi um dos principais reflexos da realização do evento. Segundo o gerente de hotel Márcio Pacheco, as reservas começaram ainda no ano passado e foram esgotadas no início de 2024. “Nos preparamos desde o final do ano passado, quando começaram as reservas. No início de janeiro, já não havia mais disponibilidade para o período. Temos 23 apartamentos e uma estimativa de receber cerca de 65 pessoas durante o Aqua Fest”, afirmou. A alta demanda também foi destacada pela gestora hoteleira Naziete Cordeiro, que relatou procura intensa até mesmo por visitantes de última hora. “A demanda está muito alta. Em todos os anos do Aqua Fest há grande procura, mas este ano foi ainda maior. Desde fevereiro não temos mais vagas disponíveis. Acredito que todos os hotéis estejam completamente lotados”, disse. Evento fortalece economia e turismo local De acordo com o secretário de turismo, Idinor Ferreira, o crescimento do Aqua Fest contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e para a valorização da identidade de Portel. “Quando promovemos um evento que valoriza a vocação flúvio-florestal de Portel e atrai pessoas para o esporte, cultura e turismo de experiência, fortalecemos a identidade do município. A rede hoteleira se beneficia, mas também surge a necessidade de ampliar a oferta, incentivando a iniciativa privada e o empreendedorismo local”, destacou. Legenda (Ray Nonato/Divulgação) O festival tem se consolidado como um dos principais atrativos turísticos do Marajó, unindo natureza, esporte e cultura em uma programação diversificada. Programação esportiva do Amazônia Aqua Fest Sábado (18): 08h – Porfia de Canoa Amazônica (300m – classificatória) 10h – Cerimônia de abertura 10h30 – Duathlon/Aquathlon (1,5 km de natação e 3 km de corrida) 14h – Provas de natação (200m, 400m e 800m – masculino e feminino) 17h – Apresentação de Bruno Jacob, campeão mundial de jet ski 18h – Show de flyboard com Marcelo Gamboa Domingo (19): 08h30 – Maratona aquática (6 km – percurso entre Melgaço e Portel) 11h – Arrancadão de rabetas 14h às 15h – Circuito e freestyle de jet ski 17h – Concurso Garota Aqua Fest 18h – Encerramento com apresentação de flyboard Programação cultural Sábado (18): 21h30 – Banda Amazonas 22h45 – Banda de Bobera 00h00 – Banda Quero+ 01h45 – Carabao Domingo (19): 16h00 – Garota Aqua Fest 21h30 – DJ Meury 22h45 – Batidão do Melody 00h00 – Wanderley Andrade 02h30 – Carabao. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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