Amazônia Aqua Fest em Portel movimenta turismo no Marajó

A cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, recebe nos dias 18 e 19 de abril a 7ª edição do Amazônia Portel Aqua Fest, considerado o maior evento de esportes aquáticos da região. Realizado na Praia do Mangueirão, o festival já impacta diretamente o turismo local, com 100% de ocupação na rede hoteleira.

Promovido pela Prefeitura de Portel, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Secelt), o evento reúne competições esportivas, atrações culturais e atividades que exploram o potencial natural do município.

Rede hoteleira atinge lotação máxima

O aumento da procura por hospedagem foi um dos principais reflexos da realização do evento. Segundo o gerente de hotel Márcio Pacheco, as reservas começaram ainda no ano passado e foram esgotadas no início de 2024.

“Nos preparamos desde o final do ano passado, quando começaram as reservas. No início de janeiro, já não havia mais disponibilidade para o período. Temos 23 apartamentos e uma estimativa de receber cerca de 65 pessoas durante o Aqua Fest”, afirmou.

A alta demanda também foi destacada pela gestora hoteleira Naziete Cordeiro, que relatou procura intensa até mesmo por visitantes de última hora.

“A demanda está muito alta. Em todos os anos do Aqua Fest há grande procura, mas este ano foi ainda maior. Desde fevereiro não temos mais vagas disponíveis. Acredito que todos os hotéis estejam completamente lotados”, disse.

Evento fortalece economia e turismo local

De acordo com o secretário de turismo, Idinor Ferreira, o crescimento do Aqua Fest contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e para a valorização da identidade de Portel.

“Quando promovemos um evento que valoriza a vocação flúvio-florestal de Portel e atrai pessoas para o esporte, cultura e turismo de experiência, fortalecemos a identidade do município. A rede hoteleira se beneficia, mas também surge a necessidade de ampliar a oferta, incentivando a iniciativa privada e o empreendedorismo local”, destacou.

Legenda (Ray Nonato/Divulgação)

O festival tem se consolidado como um dos principais atrativos turísticos do Marajó, unindo natureza, esporte e cultura em uma programação diversificada.

Programação esportiva do Amazônia Aqua Fest

Sábado (18):

08h – Porfia de Canoa Amazônica (300m – classificatória)

10h – Cerimônia de abertura

10h30 – Duathlon/Aquathlon (1,5 km de natação e 3 km de corrida)

14h – Provas de natação (200m, 400m e 800m – masculino e feminino)

17h – Apresentação de Bruno Jacob, campeão mundial de jet ski

18h – Show de flyboard com Marcelo Gamboa

Domingo (19):

08h30 – Maratona aquática (6 km – percurso entre Melgaço e Portel)

11h – Arrancadão de rabetas

14h às 15h – Circuito e freestyle de jet ski

17h – Concurso Garota Aqua Fest

18h – Encerramento com apresentação de flyboard

Programação cultural

Sábado (18):

21h30 – Banda Amazonas

22h45 – Banda de Bobera

00h00 – Banda Quero+

01h45 – Carabao

Domingo (19):

16h00 – Garota Aqua Fest

21h30 – DJ Meury

22h45 – Batidão do Melody

00h00 – Wanderley Andrade

02h30 – Carabao.