Alisson agradece mensagens de apoio após morte do pai

A noite de quarta-feira foi a mais triste possível para a família Becker. Pai dos goleiros Alisson e Muriel, José Becker foi encontrado morto em uma barragem no interior do Rio Grande do Sul.

Através de sua conta no Instagram, Alisson, goleiro do Liverpool, agradeceu por todo apoio e mensagens de conforto que a família recebeu nas últimas horas.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados da última rodada - Gostaria de agrecer a todos pelas mensagens e homenagens ao meu amado pai! Nossa família se sente amada por todos. Que Deus abençoe a vida de cada um! - afirmou.

Aos 57 anos de idade, José Becker se banhava na barragem conhecida como Rincão do Inferno, na cidade de Lavras do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Por volta de 17h (horário de Brasília), José decidiu mergulhar, mas acabou não retornando à superfície. Por volta de 22:30h, seu corpo foi encontrado por um oficial do Corpo de Bombeiros.