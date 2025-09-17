Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alison dos Santos toca em barreira, mas se recupera e vai à final dos 400m no Mundial de Tóquio

Estadão Conteúdo

Alison dos Santos, o Piu, grande esperança brasileira de medalha no Mundial de Atletismo de Tóquio, confirmou a expectativa nestas semifinais e assegurou uma vaga na decisão dos 400m com barreira ao terminar a sua bateria na segunda colocação. O brasileiro tocou no obstáculo ainda no início do percurso, mas conseguiu se recuperar para assegurar a segunda colocação da terceira bateria com o tempo de 48s16.

O vencedor desta disputa foi o norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris-2024, com a marca de 47s95.

A final da prova está marcada para esta sexta-feira, às 9h15 (horário de Brasília) e o brasileiro mantém o sonho de uma medalha no estádio Nacional de Tóquio, onde ganhou o bronze olímpico em 2021.

Garantido na decisão, Alison tenta marcar presença novamente no pódio de um Mundial. Campeão em Eugene, em 2022, ele ficou apenas na quinta posição em Budapeste, no ano seguinte.

Mais dois brasileiros entram em ação nas pistas, mas não conseguiram chegar á final. Matheus Lima ficou em quinto na sua bateria e em décimo no geral com 48s16. Sexto colocado em sua sessão, Francisco Viana fez a marca de 49s01 e foi o 17º colocado.

A brasileira Juliana Campos se despediu do Mundial de Atletismo do Tóquio na manhã desta quarta-feira ao não conseguir superar a marca de 4,45m no salto com vara e acabou eliminada da competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atletismo

Mundial de Tóquio

400m com barreiras

Alison dos Santos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Probabilidade

UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

17.09.25 11h58

Probabilidade

UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91%

Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha

17.09.25 11h03

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

17.09.25 7h00

CÍRIO 2025

Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo

Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda

16.09.25 22h09

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda