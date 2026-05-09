Algoz de Fonseca provoca torcida após eliminar o brasileiro no Roma Open Estadão Conteúdo 09.05.26 18h22 A derrota de João Fonseca para Hamad Medjedovic teve a torcida como um dos principais ingredientes. O sérvio reclamou algumas vezes do barulho vindo das arquibancadas, enquanto o brasileiro apontou o adversário por atrapalhar um de seus saques. Com um perfil pouco amistoso, Medjedovic, ao término da partida, fez um gesto que pode ser entendido como provocador em direção aos torcedores rivais em quadra. O sérvio colocou as duas mãos unidas na lateral do rosto, simbolizando alguém dormindo. Em seguida, mandou beijos para as arquibancadas. A partida, como o próprio sérvio definiu, foi uma montanha-russa. No começo, o duelo se mostrava amplamente favorável a Fonseca, até que Medjedovic tomou as rédeas. No momento que poderia fechar o jogo, o sérviu viu o brasileiro reagir. O embate foi para o tie-break, onde o brasileiro sucumbiu e acabou eliminado. Na próxima fase, Medjedovic enfrenta o argentino Mariano Navone. Já Fonseca se prepara para Roland Garros, a partir de 24 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roma Open João Fonseca torcida provocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40