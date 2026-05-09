Algoz de Fonseca provoca torcida após eliminar o brasileiro no Roma Open

A derrota de João Fonseca para Hamad Medjedovic teve a torcida como um dos principais ingredientes. O sérvio reclamou algumas vezes do barulho vindo das arquibancadas, enquanto o brasileiro apontou o adversário por atrapalhar um de seus saques.

Com um perfil pouco amistoso, Medjedovic, ao término da partida, fez um gesto que pode ser entendido como provocador em direção aos torcedores rivais em quadra.

O sérvio colocou as duas mãos unidas na lateral do rosto, simbolizando alguém dormindo. Em seguida, mandou beijos para as arquibancadas.

A partida, como o próprio sérvio definiu, foi uma montanha-russa. No começo, o duelo se mostrava amplamente favorável a Fonseca, até que Medjedovic tomou as rédeas. No momento que poderia fechar o jogo, o sérviu viu o brasileiro reagir. O embate foi para o tie-break, onde o brasileiro sucumbiu e acabou eliminado.

Na próxima fase, Medjedovic enfrenta o argentino Mariano Navone. Já Fonseca se prepara para Roland Garros, a partir de 24 de maio.