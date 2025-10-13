Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 13.10.25 18h23 A briga pelas vagas europeias para a Copa do Mundo do ano que vem continua intensa. Nesta segunda-feira, Alemanha, França e Suíça tiveram duelos complicados e ainda não garantiram vaga no Mundial. Os alemães foram os únicos a vencer, ao superarem a Irlanda do Norte, em Belfast, graças a um belo gol de cabeça do jovem grandalhão Woltemade na primeira etapa. Com o resultado, a Alemanha lidera o Grupo A, com nove pontos, ao lado da Eslováquia, que superou Luxemburgo, em seus domínios, por 2 a 0. Restam duas rodadas e só o primeiro colocado se classifica direto. A seleção que ficar em segundo vai para a repescagem. No Grupo D, a França começou perdendo, virou, mas acabou no empate com a Islândia, fora de casa, por 2 a 2. Nkunku e Mateta marcaram os gols dos franceses, líderes da chave com dez pontos, contra sete da Ucrânia, que bateu o Azerbaijão por 2 a 1. No Grupo B, a Suíça alcançou os dez pontos, ao empatar fora de casa sem gols com a Eslovênia, que ficou com três. Kosovo foi até a Suécia e ganhou por 1 a 0, somando sete e deixando o rival com apenas um. O Grupo J continua muito equilibrado. A Bélgica manteve a liderança, com 14 pontos, ao vencer o País de Gales (dez pontos) como visitante por 4 a 2, enquanto Macedônia do Norte (13 pontos) empatou em casa por 1 a 1 com o Casaquistão (sete). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Eliminatórias Europeias Alemanha FRança Suíça COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 RE-PA780 Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. 13.10.25 16h43 FUTEBOL FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático 13.10.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08