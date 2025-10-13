Capa Jornal Amazônia
Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

A briga pelas vagas europeias para a Copa do Mundo do ano que vem continua intensa. Nesta segunda-feira, Alemanha, França e Suíça tiveram duelos complicados e ainda não garantiram vaga no Mundial. Os alemães foram os únicos a vencer, ao superarem a Irlanda do Norte, em Belfast, graças a um belo gol de cabeça do jovem grandalhão Woltemade na primeira etapa.

Com o resultado, a Alemanha lidera o Grupo A, com nove pontos, ao lado da Eslováquia, que superou Luxemburgo, em seus domínios, por 2 a 0. Restam duas rodadas e só o primeiro colocado se classifica direto. A seleção que ficar em segundo vai para a repescagem.

No Grupo D, a França começou perdendo, virou, mas acabou no empate com a Islândia, fora de casa, por 2 a 2. Nkunku e Mateta marcaram os gols dos franceses, líderes da chave com dez pontos, contra sete da Ucrânia, que bateu o Azerbaijão por 2 a 1.

No Grupo B, a Suíça alcançou os dez pontos, ao empatar fora de casa sem gols com a Eslovênia, que ficou com três. Kosovo foi até a Suécia e ganhou por 1 a 0, somando sete e deixando o rival com apenas um.

O Grupo J continua muito equilibrado. A Bélgica manteve a liderança, com 14 pontos, ao vencer o País de Gales (dez pontos) como visitante por 4 a 2, enquanto Macedônia do Norte (13 pontos) empatou em casa por 1 a 1 com o Casaquistão (sete).

