Alcaraz oscila no 1º set, mas bate sérvio e vai às oitavas do Masters de Roma

Após oscilações no primeiro set, Carlos Alcaraz se impôs em quadra sobre o sérvio Laslo Djere, neste domingo, e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Roma. O tenista espanhol, um dos favoritos ao título, superou o adversário, 64º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

Em busca da vaga nas quartas de final, Alcaraz vai enfrentar agora o russo Karen Khachanov. O 24º do ranking venceu neste domingo o local Francesco Pássaro por 6/3 e 6/0. Será a primeira vez que o espanhol disputará as oitavas do torneio italiano - trata-se da sua segunda participação no evento.

Em sua segunda partida em Roma, Alcaraz usou um dilatador nasal e uma proteção que encobria o joelho direito e parte da coxa. Durante o jogo, no entanto, não aparentou dores ou desconfortos físicos. Mas, apesar do favoritismo, o número três do mundo encontrou dificuldades para se impor em quadra no set inicial.

A primeira quebra de saque do jogo foi obtida por Djere no terceiro game: 2/1. Alcaraz devolveu a quebra na sequência e virou para 4/3. No entanto, novamente não sustentou a vantagem por muito tempo. Isso porque Djere quebrou de novo. O espanhol reagiu rapidamente, se impôs no saque do sérvio e levou o duelo para o tie-break.

O primeiro set chegou ao fim com o espanhol com a confiança em alta, após a boa reação, e com o sérvio reclamando de dores no braço direito. Djere recebeu atendimento médico em quadra antes mesmo do início do segundo set.

Com a bolinha em disputa, Alcaraz aproveitou o cenário mais favorável e quebrou logo no primeiro game. Diante de um Djere, que pouca resistência oferecia, o espanhol assumiu de vez o controle da partida. Com nova quebra, fez 4/0. E, na sequência, sacramentou o triunfo cedendo apenas dois games ao tenista da Sérvia.

CHAVE FEMININA Número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka venceu mais uma e também se garantiu nas oitavas de final. Neste domingo, ela despachou a americana Sofia Kenin, de virada, por 2 a 1: 3/6, 6/3 e 6/3. A próxima adversária da principal favorita ao título é a ucraniana Marta Kostyuk, que superou a canadense Leylah Annie Fernandez por 6/4 e 6/2.

Outra candidata ao título, a americana Coco Gauff eliminou a polonesa Magda Linette por 7/5 e 6/3. Enfrentará nas oitavas a britânica Emma Raducanu. Em outras partidas do dia, avançaram a canadense Bianca Andreescu, a chinesa Zheng Qinwen, a dinamarquesa Clara Tauson e a russa Mirra Andreeva, uma das sensações da temporada.