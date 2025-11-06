Alcaraz cai no grupo de Djokovic e Sinner terá a companhia de Zverev no sorteio do ATP Finals Estadão Conteúdo 06.11.25 11h29 A edição de 2025 do ATP Finals conheceu, nesta quinta-feira, em Turim, a formação dos dois grupos que vão compor o torneio. Jannik Sinner, líder do ranking, terá Alexander Zverev em sua chave, ao passo que Carlos Alcaraz, número dois na lista, enfrenta Novak Djokovic já na etapa de classificação. Além do espanhol e do veterano tenista sérvio, o grupo Jimmy Connors terá também como integrantes o norte-americano Taylor Fritz (4º) e ainda o australiano Alex de Minaur (7º). O sorteio definiu também os participantes do grupo Bjorn Borg. Sinner e Zverev, vão enfrentar o norte-americano Ben Shelton (6º). Felix Auger-Aliassime (8º) e Lorenzo Musetti (9º) disputam o lugar que falta na chave. O canadense ocupa a oitava e última vaga do qualifying, mas o rival italiano pode ultrapassá-lo se vencer um torneio em Atenas nesta semana. A situação de Djokovic, que também está jogando em Atenas, é incerta. Ele não participou do torneio no ano passado e afirmou que decidirá se jogará ou não após o torneio de Atenas. O torneio, que reúne os oitos melhores jogadores da temporada, começa no domingo. Os dois principais colocados de cada grupo avançam para as semifinais. A competição tem início neste domingo e a final está marcada para acontecer no dia 16 de novembro. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ainda estão na disputa pelo posto de número 1 do ranking de final de ano. Na lista atual, o italiano contabiliza 11.500 pontos contra 11.250 do rival espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Finals sorteio Alcaraz Djokovic Sinner Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 Carlos Ferreira Na hora H, Leão em vôo de Série A 06.11.25 10h37 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 CRÍTICA Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga' Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil 06.11.25 8h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41