Alcaraz cai no grupo de Djokovic e Sinner terá a companhia de Zverev no sorteio do ATP Finals

Estadão Conteúdo

A edição de 2025 do ATP Finals conheceu, nesta quinta-feira, em Turim, a formação dos dois grupos que vão compor o torneio. Jannik Sinner, líder do ranking, terá Alexander Zverev em sua chave, ao passo que Carlos Alcaraz, número dois na lista, enfrenta Novak Djokovic já na etapa de classificação.

Além do espanhol e do veterano tenista sérvio, o grupo Jimmy Connors terá também como integrantes o norte-americano Taylor Fritz (4º) e ainda o australiano Alex de Minaur (7º). O sorteio definiu também os participantes do grupo Bjorn Borg. Sinner e Zverev, vão enfrentar o norte-americano Ben Shelton (6º). Felix Auger-Aliassime (8º) e Lorenzo Musetti (9º) disputam o lugar que falta na chave. O canadense ocupa a oitava e última vaga do qualifying, mas o rival italiano pode ultrapassá-lo se vencer um torneio em Atenas nesta semana.

A situação de Djokovic, que também está jogando em Atenas, é incerta. Ele não participou do torneio no ano passado e afirmou que decidirá se jogará ou não após o torneio de Atenas.

O torneio, que reúne os oitos melhores jogadores da temporada, começa no domingo. Os dois principais colocados de cada grupo avançam para as semifinais. A competição tem início neste domingo e a final está marcada para acontecer no dia 16 de novembro.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ainda estão na disputa pelo posto de número 1 do ranking de final de ano. Na lista atual, o italiano contabiliza 11.500 pontos contra 11.250 do rival espanhol.

.
