Alan Franco marca o gol mais rápido do Brasileirão e o Atlético-MG vence o Ceará Estadão Conteúdo 25.10.25 18h23 Com um gol relâmpago de Alan Franco, marcado aos 23 segundos do primeiro tempo, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 o Ceará, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o gol mais rápido da competição, superando a marca de Alesson, do Mirassol, que na semana passada abriu o placar em cima do São Paulo, logo aos 35 segundos. Esta vitória dá um 'refresco' ao time mineiro, ainda em posições intermediárias, com 36 pontos, e que vinha de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. Ela também serviu para dar moral ao time no jogo decisivo contra o Independiente del Valle-QUE, na próxima terça-feira, em casa, decidindo uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Na idade, houve empate por 1 a 1, portanto, uma vitória simples deixará o Atlético na final. De olho na final na Sul-Americana, o técnico Jorge Sampaoli controlou bem a 'minutagem' de seus jogadores. Desta forma, poupou alguns considerados titulares. A derrota, porém, deixou o Ceará numa situação incômoda, porque continua com 35 pontos e vê cada vez mais perto os times ameaçados pelo rebaixamento. Na rodada anteriores, os cearenses tinham perdido por 2 a 0 para o Botafogo, em Fortaleza (CE). Nem o mais otimista torcedor atleticano imaginaria que o gol sairia tão rápido. Mesmo porque a bola saiu com o Ceará, mas a posse acabou recuperada no meio-campo e ficou com Gustavo Scarpa. Ele ligou Dudu no lado esquerdo do ataque que, rapidamente, entrou na grande área. Como estava marcado ele rolou para trás para o chute de frente de Alan Franco: 1 a 0. Esta vantagem gerou tranquilidade ao Atlético, que passou a trocar passes. Mas encontrou o Ceará bem articulado no meio-campo e chegando ao ataque em bolsa levantadas na área. Numa destas, Pedro Raul apareceu nas costas dos defensores e ficou de frente com o goleiro Everson, que fechou o ângulo e fez grande defesa, aos 28 minutos. O visitante também assustou num chute de Vina, que bateu de frente da área, mas isolou a bola por cima do travessão. No segundo tempo, o Ceará voltou com mais intensidade. Tanto que, em poucos minutos, o técnico Jorge Sampaoli passou a utilizar suas opções no banco. Guilherme Arana entrou na lateral no lugar de Caio Paulista e Bernard substituiu Dudu no ataque. Com o Ceará mais no ataque em busca do empate, o Atlético ganhou espaços para explorar os contra-ataques. Mas não soube aproveitar para ampliar o placar. A consequência disso foi o esperado sufoco nos minutos finais, com Everson garantindo a vitória com duas boas defesas. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG volta a campo no dia 2 de novembro (domingo) diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Ceará joga antes, na próxima quarta-feira diante do Fluminense, no Rio, em jogo adiado da 12ª rodada, quando o time carioca disputava a Copa do Mundo de Clubes. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 0 CEARÁ ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Iván Ramón e Júnior Alonso; Natanael, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Rony) e Caio Paulista (Guilherme Arana); Dudu (Bernard), Hulk (Reinier) e Biel (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Vinícius Zanocelo, Richardson (Lucas Mugni) e Vina; Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lucca) e Fernandinho (Rodriguinho). Técnico: Léo Condé. GOL - Alan Franco, aos 23 segundos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Rony (Atlético). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ). PÚBLICO - 33.694 torcedores. RENDA - Não disponível. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 