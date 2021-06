Al Duhail se despede oficialmente de Dudu, que volta ao Palmeiras em julho

Na tarde desta sexta-feira (4), o Al Duhail publicou em seus canais oficiais uma mensagem de despedida ao Dudu, que encerrou sua passagem pelo clube. A diretoria qatari não exerceu a cláusula de compra do jogador alviverde, estipulada previamente no contrato de empréstimo com o Palmeiras.

O time árabe agradeceu ao jogador pela dedicação e empenho e também desejou sorte para o restante de sua temporada e carreira. Após o fim de seu contrato com o Al Duhail, em 30 de junho, Dudu voltará ao Palmeiras em 1 julho, mas só poderá atuar em agosto, após a abertura da janela de transferências internacionais. Ele retorna como o grande reforço para o elenco de Abel Ferreira e é aguardado pela torcida com grande expectativa.

Confira a nota oficial do Al Duhail

A direção do clube agradece ao ex-jogador profissional Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu), após o término do período de empréstimo do Palmeiras, pelo esforço que fez ao time ao longo de sua estada, e lhe deseja sucesso em sua próxima experiência profissional.