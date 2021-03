Adversário do Remo na Série B, Robinho quer assumir papel de liderança no Coritiba

Aos 33 anos, o meia Robinho está de volta ao Coritiba. Experiente, o atleta que acumula passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio será um dos pilares para que o Coxa lute pela sua volta à Série A.

Na apresentação, o meio-campista deu o seu recado e garante que ainda tem muita lenha para queimar no Couto Pereira.

‘Volto muito mais experiente do que eu saí. Já passei por outros clubes que trouxeram um trabalho bom para mim, títulos. Então, venho com uma experiência diferente para ajudar. Quando eu cheguei, chegou o Alex também, foi um cara que me ajudou muito, todos sabem disso. Então, agora, volto para fazer o papel mais ou menos de liderança que o Alex tinha, poder ajudar os meninos, volto com essa experiência, volto com muita vontade de jogar também’.

‘Se fosse por dinheiro, se fosse pelo campeonato, eu não iria voltar, porque eu tive propostas da Série A, até de clube que vai jogar a Libertadores. Mas eu sempre gostei do Coxa, minha família gosta do Coxa, estou perto da minha família. E o projeto que eles me apresentaram é muito legal. Se sair do papel, vai ser algo espetacular para o Coritiba. Voltar a ter aquela força, voltar a ser o principal time do estado, acho isso importante’, afirmou.

No Coritiba, além da Série B, Robinho vai ajudar o Coxa na disputa do Paranaense e Copa do Brasil.