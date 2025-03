Abel prioriza cruzamentos e finalizações em treino do Palmeiras de olho na final do Paulistão

Com a necessidade de vencer o Corinthians por dois gols de vantagem para levantar o título do Campeonato Paulista no tempo normal, o Palmeiras cumpriu mais um dia de treinamento nesta terça-feira. No trabalho de campo, o técnico Abel Ferreira centrou foco nos cruzamentos e finalizações.

O treinador português comandou exercícios para aprimorar o passe e organizou ainda uma atividade tática e técnica com objetivos específicos.

Em transição física, Mauricio realizou as duas primeiras movimentações com o elenco e depois fez um complemento em separado com os preparadores físicos. Gustavo Gómez e Paulinho cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Após perder o primeiro jogo da decisão por 1 a 0 para o Corinthians no Allianz Parque, a equipe necessita, pelo menos, devolver o resultado na casa corintiana (triunfo por gol de vantagem) para levar a disputa para os pênaltis. O segundo confronto, que define o campeão estadual de 2025, está marcado para esta quinta-feira, às 21h35.

O zagueiro Micael, que participou das partidas contra o São Bernardo, São Paulo e Corinthians, deu o tom de como está a motivação do elenco nesta reta final de preparação.

"Foi importante ter tido essa pausa (Data Fifa) para dar uma respirada. Depois, já voltamos com tudo para nos prepararmos muito bem para a final. Será um grande jogo. Acredito que será uma partida difícil, mas nada é impossível para a equipe do Palmeiras", afirmou o defensor.