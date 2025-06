Abel Ferreira elogia dinâmica contra Botafogo: 'Palmeiras não faz sempre a mesma coisa'

Técnico do primeiro time a se classificar para as quartas de final do Mundial de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0 neste sábado, Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras mereceu avançar na competição. "Foi uma justa vitória", afirmou o português. "Da equipe que do primeiro ao último segundo procurou ganhar. Como sempre faz em todos os jogos, nem sempre da mesma maneira."

O técnico ressaltou que preparou o time de acordo com o adversário. "Nós vimos como o Botafogo defendeu bem contra o Paris Saint-Germain. Percebemos que se jogássemos daquela maneira iríamos bater no muro", afirmou ele, sobre a estratégia para enfrentar o atual campeão brasileiro e da Libertadores. "Para aqueles que são mais atentos e falam do futebol jogado e das dinâmicas do futebol percebem que o Palmeiras não faz sempre a mesma coisa", disse ele.

Na análise dele, é uma pena o Botafogo não continuar no Mundial após a derrota por 1 a 0, gol de Paulinho, na prorrogação. "Foi espetacular o que fizemos hoje aqui", afirmou. "Fui cumprimentar os jogadores, cumprimentei o presidente deles também. O jogo mostrou o quão equilibrado é o futebol brasileiro. Eu disse ao treinador do nosso adversário, meu querido amigo (o também português Renato Paiva), que aconteça o que acontecer, um de nós vai passar e continuar a representar o Brasil."

Abel Ferreira disse que "infelizmente" é sempre cobrado para provar qualidade. "Não preciso provar, eu provo para mim mesmo. E quando tenho de arranjar soluções, arranjo soluções", disse. Abel declarou que antes trabalhava para ser perfeito. "Mas já vi que mesmo os que são melhores do mundo ganham e perdem. Eu não vou ser diferente."

No comando do Palmeiras desde o final de 2020, Abel Ferreira disse que às vezes é mal interpretado quando faz observações sobre o futebol brasileiro. "Confundem o que eu digo para desafiar as pessoas a melhorar o futebol brasileiro e olham como críticas. Não são críticas. São oportunidades que nós temos de poder melhorar o futebol brasileiro."