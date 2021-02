Abel Braga é eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2020: 'Me sinto honrado com esse troféu'

Abel Braga, comandante do Internacional, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o treinador de 68 anos recebeu a premiação após ter sido eleito por jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

"É como se eu estivesse representando todos colegas de profissão. Foi um ano muito atípico, de extrema dificuldade, onde todos tiveram que se reinventar. Presidentes, treinadores, jogadores... O plano B tinha que surgir muito rápido. Ninguém estava preparado. O presidente Caboclo foi muito feliz. Nenhuma competição foi suspensa. Isso faz com que todos que participam do futebol se sintam realizados. Muita entrega e muita luta", afirmou Abel, antes de seguir:

"Os atletas foram excepcionais e o bom disso tudo, aquilo que se torna rivalidade dentro de campo, vira total amizade aqui fora. Todos temos que nos respeitar. Assim que agimos. Me sinto honrado com esse troféu", finalizou.

Substituto de Eduardo Coudet, Abelão assumiu o comando do Colorado em novembro, dirigindo o time no Brasileirão a partir da 21ª rodada. Foram 18 partidas com Abel Braga, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Ao assumir a equipe, o Inter estava na quarta posição da tabela, e, embalado por uma sequência de nove vitórias consecutivas, chegou a liderar a Série A entre a 31ª e a 36ª rodada, sendo ultrapassado pelo Flamengo na 37ª rodada.

O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada. com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.