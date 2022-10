Votação atrasou em quatro aldeias indígenas em Jacareacanga

O primeiro turno das eleições no município de Jacareacanga, oeste do Pará, iniciou com atraso neste domingo (2). O motivo foi a impossibilidade de entrega das urnas eletrônicas a quatro seções localizadas em aldeias indígenas. A má condição climática e as fortes chuvas na noite de sábado (1º) atrasaram o cronograma de chegada e apenas 11 das 15 urnas do município estavam prontas às 8h da manhã deste domingo, horário no qual a votação em todo o Brasil foi iniciada.

O problema de duas das seções já foi sanado com as urnas entregues por volta de 10h15. Já as outras duas devem iniciar a votação por volta das 12h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará. Segundo orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o horário de votação poderá ser estendido para garantir que os eleitores não sejam prejudicados.

"O transporte é aéreo. Quando amanheceu hoje não tinha condição de voo sobre as aldeias. O piloto só decola em condições de voo perfeitas", afirma Dilson Mesquita, coordenador de logística do Tribunal.