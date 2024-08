Veja a agenda do dia dos candidatos à prefeitura de Belém, nesta sexta-feira (23.8)

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações.

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h - Caminhada no Centro Comercial (Rua João Alfredo com Avenida Portugal).

Igor Normando – MDB –

9h30 - Caminhada no Curió-Utinga (Concentração na Rua Cosme e Damião (rua do Tubo) com a Passagem Cruzeiro).

17h - Caminhada no Tapanã - (Concentração na Rua Alfa com a Rodovia do Tapanã (Próximo à rotatória).

Ítalo Abati – NOVO

13h – 14h – Candidato vai receber material gráfico da Campanha

22h30 – 00:00 - Candidato vai à Feira do Ver-o-Peso para conversar com os trabalhadores.

Jefferson Lima – Podemos

8h – Gravação em estúdio para equipe de comunicação

9h – Caminhada na Feira do Entroncamento

17h – Caminhada no bairro Maracangalha - Passagem Santo Amaro

Raquel Brício – UP

7h - Campanha nos portões da UFPA

17h - Campanha nos portões da UFPA

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Reunião com equipe técnica especializada em Saúde e Inclusão

Tarde: Gravações para as redes sociais nas ruas de Belém

Noite: Estará em Outeiro para encontrar os moradores e discutir propostas.

Well – PSTU

8H30 – Visita à Feira do Livro no Hangar

14H – Gravação de Vídeos para as Redes Sociais

19H – Participação em evento cultural na Cidade Velha.

