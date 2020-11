Último do 2º turno, debate da TV Liberal terá como foco as propostas de Edmilson e Eguchi

O debate entre Edmilson Rodrigues, do PSOL, e Delegado Federal Eguchi, do Patriota, candidatos no 2º turno para a prefeitura de Belém nas eleições 2020, inicia em instantes. A produção da TV Liberal será transmitida pela TV aberta.

A ideia do debate é enfatizar no aprofundamento do programa de governo de cada concorrente. O mediador será o jornalista Fabiano Villela.

O programa terá três blocos e as perguntas serão feitas de candidato para candidato. O primeiro a perguntar foi escolhido por sorteio e será anunciado no início do debate.

Dinâmica

Os três blocos serão divididos assim: o 1º bloco será de perguntas com temas livres; o 2º com tema determinado; e no terceiro as perguntas serão com tema livre mais as considerações finais, de até dois minutos.

A cada rodada, o candidato A terá 30 segundos para fazer a pergunta; o candidato B terá um minuto e 30 segundos para a resposta. Em seguida, o candidato A tem um minuto para a réplica e o candidato B, que respondeu, tem 45 segundos para a tréplica.

As equipes devem seguir todos os protocolos de prevenção à covid-19 adotadas pela TV Liberal. Entre as exigências estão aferição de temperatura; máscaras obrigatórias; uso de equipamentos de proteção individual e materiais descartáveis.

Direito de resposta

Se um candidato citar um adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido pode solicitar direito de resposta. No momento da ofensa, deve levantar, em silêncio, a mão. Esse será o sinal de que está solicitando direito de resposta.

Assim que perceber que foi notado pelo apresentador, o candidato deve abaixar a mão e aguardar. A produção poderá conceder um minuto para que ele responda as ofensas. O ofendido deve se manter dentro do tema.

O mediador será auxiliado pela produção a conceder ou não o direito de resposta. A decisão pode demorar alguns minutos.

O direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas ou desempenho administrativo.