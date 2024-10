TV Liberal promove debate entre Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) nesta sexta; confira as regras

Os eleitores de Belém terão mais uma oportunidade de avaliar as propostas dos candidatos que concorrem à Prefeitura nas eleições municipais de 2024. Nesta sexta-feira (25), Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) participam do último debate antes do segundo turno, promovido pela TV Liberal, afiliada à Rede Globo, e mediado pela jornalista e apresentadora Priscilla Castro. A programação será ao vivo, logo após a novela "Mania de Você", às 22h. A população terá que ir às urnas no domingo (27).

Diretor da TV Liberal, Carlos Bonatelli afirma que o debate é muito importante para que o eleitor confirme ou decida seu voto. É neste momento, segundo ele, que a população pode constatar se o candidato de sua preferência é o mais preparado para ser prefeito e se teve um desempenho satisfatório. Já no caso dos indecisos, Bonatelli acredita que seja uma oportunidade de entender melhor o que os políticos pensam, para, aí sim, decidir o voto.

Ele cita como exemplo o cenário eleitoral nos Estados Unidos, onde o então candidato Joe Biden (Democratas) desistiu de sua candidatura em julho após momentos críticos na campanha e um debate contra Donald Trump (Republicanos) que foi avaliado como “desastroso” por analistas políticos. “Biden foi tão mal que a pressão em cima dele se intensificou e ele teve que abdicar da candidatura. Isso mostra a importância do debate. E acho muito democrático a TV Liberal abrir esse espaço para que os candidatos mostrem, em um confronto direto, o que pensam sobre os principais temas para a capital”, menciona.

Já a mediadora, Priscilla Castro, que também esteve à frente do debate realizado pela TV Liberal no primeiro turno, afirma que esta tem sido uma “grande experiência profissional”. “Poder estar presente neste momento tão importante da democracia me enche de responsabilidades. No debate, os candidatos estão ali, frente a frente, para discutir propostas e apresentar para a sociedade se têm capacidade de gerir a cidade. Espero que seja um debate de ideias em respeito ao eleitor, um confronto saudável para que, no domingo, Belém escolha o melhor”, destaca.

Regras e inovações

Apresentadas e assinadas pelos representantes dos candidatos, as regras no segundo turno serão diferentes. Pela primeira vez, o debate será nos moldes do confronto presidencial realizado entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), em 2022. De acordo com o diretor da TV Liberal, serão dois blocos com tema livre, de 20 minutos cada, e neste momento cada candidato terá 10 minutos e poderá administrar seu tempo como achar melhor, inclusive escolhendo a temática a ser debatida.

Outros dois blocos terão temas já determinados - a emissora escolheu seis temáticas e os candidatos poderão definir dois por bloco, sendo que cada político escolhe um tema e tem cinco minutos para abordar o assunto. No último bloco, haverá ainda um espaço para as considerações finais de cada concorrente. Outra novidade é que os candidatos poderão se movimentar livremente pelo cenário enquanto expõem suas ideias, desde que não se toquem durante o programa.

Confira as regras do debate da TV Liberal

Blocos

O debate terá quatro blocos, sendo que no último bloco também estarão as considerações finais dos candidatos. Haverá dois blocos com embate direto entre os candidatos e tema livre; e dois blocos com embate direto a partir de tema determinado.

1° bloco: Perguntas com tema Livre

2° bloco: Perguntas com tema determinado

3° bloco: Perguntas com tema livre

4° bloco: Perguntas com tema determinado e considerações finais

Formato

Os blocos de tema livre terão, cada um, um total de 20 minutos de debate. Os candidatos terão cada um 10 minutos e administram seu tempo livremente;

O sorteio vai determinar o candidato que vai abrir o primeiro bloco, de tema livre. O terceiro bloco, também de tema livre, automaticamente será iniciado pelo outro candidato;

O candidato que for sorteado para abrir o segundo bloco, de tema determinado, será o segundo a perguntar no quarto bloco, também de tema determinado;

Os blocos com embate direto a partir de temas determinados terão, cada um, 20 minutos de duração total, sendo 10 minutos por tema. Cada candidato escolherá um tema entre os seis propostos pelo Jornalismo da TV Liberal e exibidos em um telão para propor uma pergunta, a partir da qual o embate direto se inicia. Os candidatos terão, cada um, 5 minutos para debater por tema e administram seu tempo livremente. Cada tema só poderá ser escolhido uma única vez, sem repetição;

Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio;

Ao longo do debate, os candidatos poderão se movimentar livremente pelo cenário enquanto expõem suas ideias. Os candidatos podem se cumprimentar com um aperto de mão no início e no fim do debate, mas não podem se tocar durante o programa;

O candidato que estiver com a palavra não pode ser interrompido. A palavra só passa para o adversário quando ele se cala. Em caso de insistência, os microfones serão cortados para que o mediador restabeleça a ordem.