TV Liberal inicia entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém nesta terça-feira (17/9)

A partir desta terça-feira (17/9), a TV Liberal, afiliada à rede Globo no Pará, dá início a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém. As entrevistas serão conduzidas pela jornalista e apresentadora Priscilla Castro, diariamente na programação do JL1, a partir das 11h45, seguindo até a próxima sexta-feira (27/9), exceto no final de semana. O primeiro a defender suas propostas de governo será o candidato, Igor Normando, do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Na dinâmica do programa, as entrevistas terão a duração de 15 minutos para todos os candidatos. A ordem de participação foi definida através de sorteio com a presença dos representantes de cada um dos titulares. Seguindo a ordem de entrevistas, os próximos na sabatina são: Italo Abati (Novo); Raquel Brício (UP); Delegado Eguchi (PRTB); Thiago Araujo (Republicanos); Jefferson Lima (Pode); Well Macedo (PSTU); Delegado Eder Mauro (PL) e Edmilson Rodrigues (Psol).

O diretor da emissora, Carlos Bonatelli, lembra que os telespectadores que acompanham a programação da TV Liberal, são os mesmos que exercerão o direito democrático do voto nas eleições municipais deste ano. Ele acredita que esse espaço de divulgação para que os candidatos defendem suas propostas é essencial para que os paraenses possam decidir sobre quem querem eleger em outubro.

“O espaço é muito importante para os candidatos apresentarem suas propostas para Belém. O eleitor/telespectador também tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada candidato. A Tv Liberal espera ajudar os eleitores que ainda estão indecisos a verificar o conteúdo apresentado e poder ter mais segurança sobre qual candidato escolher’, defende Bonatelli.

Ordem das entrevistas

Igor Normando (MDB)

Ítalo Abati (Novo)

Raquel Brício (UP)

Delegado Eguchi (PRTB)

Thiago Araújo (Republicanos)

Jefferson Lima (Pode)

Well Macedo (PSTU)

Delegado Eder Mauro (PL)

Edmilson Rodrigues (Psol)