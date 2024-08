Nove candidatos disputam a Prefeitura de Belém, em pleito que tende a ser acirrado

O dia 05 de agosto foi o prazo para a realização das convenções partidárias para a definição dos candidatos(as) às mais de 5.500 prefeituras nas cinco regiões brasileiras. As eleições municipais, em geral, costumam ser pautadas menos pelas disputas ideológicos e apoios pontuais e mais pelas questões emergenciais dos espaços urbanos e rurais. Pautas como infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública, saneamento, meio ambiente, desenvolvimento econômico, empregabilidade, habitação e urbanização ganham evidência e emergem – ou deveriam emergir – no debate público.

A eleição para a prefeitura de Belém deve ser acirrada – e o pleito ganha ainda mais importante por ser o maior colégio eleitoral do Pará e pelo fato de a capital do estado ser a sede da COP-30 em 2025.Parte inferior do formulário

São nove os candidatos que deverão estar registrados até 15 de agosto para disputar o comando do Palácio Antônio Lemos a partir de janeiro de 2025. Três se apresentam como os mais destacados, considerando-se as primeiras pesquisas de intenção de voto já divulgadas.

Um desses candidatos é o atual prefeito, Edmilson Rodrigues, do Psol, que tentará a reeleição. Caso vença o pleito em outubro de 2024, será o primeiro prefeito a ser quatro vezes eleito em Belém (1997-2000, 2001-2004, 2021-2024 e 2025-2028). A estratégia eleitoral de campanha deve se focar no apoio do presidente da República, Lula (PT) e nos investimentos feitos nos segmentos do saneamento básico e do transporte público.

Outro candidato que se mostra competitivo é deputado estadual e ex-Secretário Estadual de Articulação pela Cidadania, Igor Normando, do MDB. Ele tem o apoio direto do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) e usará, em sua campanha, dentro outros temas, o projeto “Usinas da Paz”, focada na promoção de cidadania conduzida pela gestão estadual. Normando teve protagonismo nesse processo. O ex-deputado federal e ex-Secretário de Esportes e Lazer, Cássio Andrade (PSB), será o candidato a vice-prefeito.

O candidato que deve trazer consigo a votação maciça da direita na eleição municipal é o deputado federal e delegado de Política Eder Mauro, no PL. Ele conseguiu grandes votações para a Câmara dos Deputados nos pleitos de 2014, 2018 e 2022 e, em 2016, foi candidato à prefeitura da capital do Pará. Eder Mauro deve focar na pauta da segurança pública e tem como principal trunfo a sua proximidade política e eleitoral com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Outras candidaturas de destaque também foram confirmadas nos encontros partidários.

O delegado da Polícia Federal Everaldo Eguchi, do PRTB, tenta novamente ser prefeito de Belém. Em 2020, quando era filiado ao Patriota, ele chegou a avançar ao segundo turno, teve grande votação e perdeu por muito pouco para Edmilson Rodrigues, que chegou ao seu terceiro mandato. Em 2022, tentou ser deputado federal, mas também não logrou êxito.

O comunicador e Jefferson Lima, do Podemos, já foi candidato a prefeito de Belém em 2012, quando filiado ao Progressistas. Também já disputou outros quatro pleitos, para diferentes cargos – em 2008, 2014, 2016 e 2018. Jefferson tende a trabalhar sua estratégia a partir da visibilidade obtida pela sua forte presença nos meios de comunicação.

O deputado estadual Thiago Araújo, que está já em seu terceiro mandato parlamentar, tentará ser prefeito de Belém. Atualmente filiado ao Republicanos, Araújo se candidatou à chefia do executivo municipal em 2020, ainda pelo Cidadania. O principal foco de sua abordagem deve ser a conexão com a juventude.

E outros três candidatos também apresentarem seus nomes para participar do pleito: o professor Ítalo Abati, do Partido Novo; a jornalista Wellingta Macedo, do PSTU; e a acadêmica de Direito Raquel Brício, da Unidade Popular. A participação em eventos públicos é um dos caminhos para consolidar tais candidaturas.

O pleito para o comando da metrópole da Amazônia, a ocorrer nos dias 06 e 27 de outubro, desenha-se de forma acirrada, com vários competidores e planos distintos para a cidade. De toda sorte, o(a) vencedor das eleições terá grandes desafios desde o primeiro dia de mandato, como os problemas urbanos, a relação com o parlamento municipal e a condução de um evento da grandiosidade da COP-30.