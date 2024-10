Tribunal Regional Eleitoral sorteia urnas que passarão por teste de integridade

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) iniciou por volta das 9h deste sábado (05/10), a cerimônia de sorteio ou indicação das seções eleitorais cujas urnas vão passar por um teste de integridade. Ao todo, 35 urnas eletrônicas passarão pela auditoria.

A sessão foi liderada pelo presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), Marcos Alan de Melo Gomes, no plenário Antônio Cury, na sede do TRE-PA, localizada na rua João Diogo, no bairro da Campina, em Belém.

"O Pará tem 19.965 seções eleitorais principais, que o enquadra na determinação de que serão auditadas 35 urnas, sendo que duas serão submetidas ao teste de biometria e oito ao teste de autenticidade", declarou o presidente da Comissão de Auditoria, Marcos Alan Gomes.

As eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores ocorrerão neste domingo (06/10) em todo o Brasil.