Thiago Araújo propõe licitação no transporte e corte de gastos públicos

O candidato à prefeitura de Belém, Thiago Araújo, do partido Republicanos, apresentou suas propostas de governo para a cidade, em entrevista ao Jornal Liberal 1ª Edição, nesta segunda-feira (23/9). Ele propõe a realização de licitações para solucionar problemas relacionados ao transporte público e à mobilidade da capital. Ainda defende o corte de gastos, atualmente excessivos, segundo ele, para apoiar a realização das suas medidas em diferentes áreas.

No seu planejamento, para investir em uma frota de ônibus com mais qualidade é importante realizar um novo processo licitatório, mantendo o formato atual, onde empresas prestam o serviço. “A gente vai pensar em fazer um modal integrado para modernizar o trânsito de Belém, os terminais de integração nós vamos colocar para funcionar e isso tudo vai acontecer após um processo licitatório de unificação da bilhetagem única”, explica.

Para subsidiar a sua proposta, promete realizar, se eleito, um “contingenciamento da gestão pública”. “A gente pretende contingenciar algo em torno de 15%, que vai dar uma economia em um ano de cerca de R$ 800 milhões”, afirma. Segundo ele, a origem desses cortes estaria em gastos excessivos com contratações e contratos, que também serão revisados, como afirma. As sobras obtidas nesse processo serão redirecionadas para os segmentos essenciais, como saúde, segurança, saneamento, entre outras.

Entre as medidas no segmento de mobilidade, também ficará proibida a circulação de veículos particulares em determinadas áreas. Estes espaços se referem às áreas de preservação do patrimônio histórico da cidade, a exemplo da região do centro histórico de Belém. “Se a gente pegar ali a região da Assembleia Legislativa, da própria Prefeitura de Belém, das nossas praças próximas ao Forte do Castelo, são áreas de prédios tombados, mas ainda com a trafegabilidade de automóveis acima da carga permitida e isso vem prejudicando toda a história da nossa cidade ao longo do tempo”, observa.

Questionado sobre para onde iriam os carros que atualmente usam essas áreas para estacionar, ele também defende que já existem recursos para sanar o problema. A solução seria a criação de estacionamentos públicos gratuitos, dentro de prédios ociosos em posse da prefeitura, que podem ser utilizados para a finalidade.

Saúde

A saúde pública da capital paraense também ganha destaque no seu projeto de gestão. O candidato propõe ao todo a construção de 11 novos pontos de atendimento, sendo 8 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPA).