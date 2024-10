Terminais de Belém devem registrar movimentação intensa neste fim de semana de eleições 

Cerca de 17.600 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém durante este fim de semana, conforme estima a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart). A movimentação é esperada por conta do deslocamento dos eleitores para outros municípios de votação para as Eleições 2024.

Segundo a Sinart, são esperados cerca de 8.300 embarques e 5.400 desembarques. De acordo com a Agência de Controle e Regulação dos Serviços Públicos de Transportes (Artran), a saída de Belém para municípios do interior do Estado deve ser intensa. Via transporte rodoviário são estimados cerca de 15 mil passageiros e cerca de 10 mil devem optar pelo transporte aquaviário. A expectativa é que haja um fluxo intenso também de veículos particulares nas vias de acesso e saída da capital.

A aposentada Doris Nunes, de 62 anos, mora em Ananindeua atualmente, mas o seu local de votação continua sendo no município de Vigia, onde ela nasceu e foi criada. Doris conta que pretende ir até o município para votar na sexta-feira e retornar na terça. “Vou para Vigia na sexta de manhã e volto na terça para tentar evitar o sufoco do trânsito e aproveitar um pouco da cidade.”

O diretor de fiscalização da Artran, Gilberto Barbosa, orienta os eleitores que devem se deslocar no Estado durante o fim de semana para priorizarem os transportes regulares e devidamente autorizados.

"É muito importante que os eleitores procurem se deslocar através do serviço regular, pois teremos uma oferta de lugares compatível com a demanda para esse período de eleições, mas no caso de aumento de demanda estamos prontos para autorizarmos viagens extras. O importante é que o eleitor deve desconsiderar qualquer oferta de transporte informal ou clandestino", afirma Barbosa.

Neste domingo (06/10), os eleitores vão às urnas para escolher os seus representantes municipais para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador pelos próximos quatro anos. No total, 6.226.373 paraenses estão aptos a votar neste pleito, o que aponta um crescimento de 8% em comparação com o eleitorado de 2020. A capital paraense possui 1.056.251 eleitores aptos à votação, com um aumento de 4% em relação às últimas eleições municipais.

Além de Belém, há chances de um eventual segundo turno em outros três municípios que possuem acima de 200 mil eleitores: Ananindeua, Santarém e Parauapebas.

No dia da votação, que ocorrerá das 8h às 17h (horário de Brasília), os eleitores de Belém poderão usufruir de gratuidade no transporte público, com acesso livre aos terminais e paradas de ônibus.

A partir da próxima quinta-feira (3/10) até o sábado (5/10), algumas vias da Região Metropolitana de Belém também devem registrar uma movimentação um pouco mais intensa devido à distribuição das urnas que serão usadas durante o 1º turno das eleições na capital, Ananindeua e Marituba. No total, serão distribuídas para esses locais 4.530 urnas, com o uso de 48 veículos, entre caminhões, carros de passeio e vans.