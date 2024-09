Segurança será ampliada para a eleição municipal em todo o estado

Forças de segurança estaduais e federais se reuniram na tarde desta segunda-feira (30/9), no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), para debater as estratégias aplicadas durante a votação no dia 6 de outubro. Na eleição deste ano, a cobertura das forças será ampliada, inclusive com apoio da Polícia Federal, para assegurar uma eleição tranquila aos paraenses. A diretora geral do TRE, Nathalie Castro, esse planejamento começou no início do ano e explica que a ação considera as particularidades de cada município e o crescimento do número de eleitores no estado, que reflete na ampliação das forças nesta operação.

“Das eleições passadas para esse ano a gente teve um aumento de 21% das cidades que serão atendidas pelas forças federais, a gente trabalhou no passado com 75 zonas eleitorais, agora nós temos 94 zonas eleitorais que receberam as forças de segurança Federal que são o exército, Marinha ou as forças armadas”, explica.

Sobre o suporte da Polícia Federal (PF) este ano, o delegado Cledson Silva, apresentou nesta tarde, uma estratégia que converse com os desafios geográficos do estado, em especial, devido ao “tamanho continental” e a “malha hidroviária”. Esse desafio deixa regiões como a Ilha de Marajó até então descobertas da ação da PF durante a votação. Para driblar a distância e um número de agentes relativamente reduzido, o delegado explica que a estratégia ainda é chegar no máximo de interiores possível. São cerca de 300 homens da PF atuando no estado, durante a eleição.

“A gente tem um efetivo limitado e diante dessa limitação é preciso racionalizar a utilização do efetivo, então a gente tem aí localidades com sede da Polícia Federal, aqui em Belém a superintendência regional, no interior temos em Santarém, Marabá, Altamira e em Redenção efetivamente, entretanto, para tentar abranger um pouco mais e tentar ampliar um pouco mais o alcance da PF, deslocamos o pessoal para outros municípios como Xinguara, Abaetetuba, Itaituba, Medicilândia …”, explica Silva.

Estratégias das forças

Outras forças que estiveram presentes também detalharam seus esforços, a exemplo do diretor de polícia metropolitana, Daniel Castro, que ressaltou um número de 800 policiais civis distribuídos por todo o estado. Desse total, serão 200 na região metropolitana e 600 distribuídos em todos os municípios do estado. “Estaremos com todas as nossas unidades abertas, todas as unidades de bairros estarão abertas, além de equipes na DIOE, presentes nos centros integrados nos interiores e também aqui no TRE e no Centro Integrado lá no CIOP”, ressalta.

Outra força que desempenha um papel importante nas estratégias de segurança é o Comando Militar do Norte, responsável por apoiar as demais entidades, mas também pelo apoio logístico quando necessário, transportando urnas e pessoas até regiões de difícil acesso e terras indígenas, por exemplo. São 4.143 militares, do exército, marinha e aeronáutica, em pelo menos 54 municípios, atuando até um segundo turno, caso seja necessário.